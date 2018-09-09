Фестиваль Lady Fest пройдет в Минске 13-14 октября

Хочешь особенную осень в особенном Минске? Приходи на Lady Fest - настоящий женский рай, где можно не только провести время с подругами и единомышленницами в праздничной атмосфере, но и сделать покупки, завести новые знакомства, вдохновиться идеями для своего дела. И главное - стать немножко лучше, чем вчера!

Мы знаем, что ты ценишь красоту и комфорт. Поэтому "Леди Фест. Осенний сезон" будет проходить в самом стильном пространстве нашего города! DoubleTree by Hilton Hotel Minsk станет местом нашего мероприятия, посвященного самореализации современной прогрессивной женщины во всех сферах ее жизни! Тебе будет легко и просто нас найти. Ведь мы - в самом центре Минска!





Зоны фестиваля

Beauty&Fashion

Модные шоу и инсталляции, beauty зоны, мастер-классы от ведущих визажистов и стилистов. А еще множество акций и подарков, которые достанутся только гостям.

Wellness

Мы так активно провели это лето, что непременно пришла пора восстановиться. Детокс, обучающие программы по фитнесу и питанию, консультации специалистов эстетической медицины, а также лучшая уходовая косметика для лица и тела. Ничего не упустили и собрали только лучшее для тебя на Леди Фест!

Meet&Lecture

У тебя уже есть свой проект? Или пока ты только о нем мечтаешь? А, может быть, у тебя еще нет никаких идей, но есть большое желание создать собственный бизнес? Или ты все уже давно придумала, но просто не знаешь, как начать и нуждаешься в поддержке? В любом случае, приходи к нам! В непринужденной обстановке прокачай свои бизнес скиллы, заведи полезные знакомства, вдохновись теми, кто уже преуспел в своем деле.

Специально для тебя мы разработали образовательную программу. Наши спикеры – самые успешные и преуспевающие во всех сферах женщины. Ведь мы уверены, что учиться надо только у лучших!

Workshops

Проснулась тяга к искусству и творчеству? Прекрасно! А если нет, то мы разбудим! Ведь в этом сезоне Леди Фест подготовил для тебя нечто особенное. Поверь, мы постараемся зарядить тебя и пробудить желание творить и создавать. Серия воркшопов "Я сама" – это прекрасный повод попробовать то, что, наверняка, всегда хотела, но откладывала на потом.

Charity

Проект Lady Fest поддерживает благотворительные инициативы, созданные женщинами. На фестивале каждая из нас сможет стать частью доброго дела. Или вдохновиться на создание своего собственного. Например, тебя ждет благотворительный аукцион от партнеров и наших специальных гостей. А еще, даже просто придя на фестиваль, ты уже участвуешь в большой акции помощи детям. Ведь 20% от цены билета мы отдаем на благотворительность.

Chilling&Drinking

Да-да, мы постарались сделать все, чтобы тебе было не только интересно и познавательно, но и комфортно, весело и, безусловно, вкусно. Бери авторский коктейль "Леди Фест", созданный для тебя барменами лучших городских заведений, сладкий воздушный капкейк, располагайся поудобнее в нашей зоне отдыха. И наслаждайся!

#яидуналедифест

Мы уверены, что у тебя грандиозные планы на эту осень! Поделись с нами своими ожиданиями от этих трех самых активных месяцев в году. Выкладывай свое фото в инстаграм с коротким описанием, чего ты ждешь от осени, ставь хештег #яидуналедифест и получи возможность открыть один из трех сейфов с крутыми подарками на фестивале!

Moms&Doughters

И, конечно, мы не забыли, что 14 октября - праздничный день для всех мам! Поэтому специально в честь праздника наши партнеры подготовят особые сеты для гостей мама+дочка. Но это еще не все! Приходи на Леди Фест с мамой и получи общий подарок на входе!





Купить билет можно на сайте ladyfest.by .

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