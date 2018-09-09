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Книга рекордов Гиннеса назвала самые популярные авиарейсы в мире

10.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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В новой редакции Книги рекордов Гиннеса самым популярным авиационным маршруте в мире назван перелет из аэропорта Гимпо в Сеуле в международный хаб на острове Чеджудо, который также принадлежит Южной Корее. Пункты назначения разделяет 450 километров.

В прошлом году самолеты летали по этому маршруту 64 991 раз, по 178 рейсов ежедневно. Всего было перевезено 13,5 млн пассажиров.  

Второе место в рейтинге занимает маршрут из Мельбурна в Сидней (54 519 рейсов за год), третье - из Мумбаи в Дели (47 462 рейсов).

Книга рекордов Гиннеса назвала самые популярные авиарейсы в мире

Чеджудо - не очень известный у нас мировой курорт. При этом он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и носит неофициальный титул "южнокорейских Гавайев".

 
 
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В новой редакции Книги рекордов Гиннеса самым популярным авиационным маршруте в мире назван перелет из аэропорта Гимпо в Сеуле в международный хаб на острове...
 
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