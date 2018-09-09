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Книга рекордов Гиннеса назвала самые популярные авиарейсы в мире
В новой редакции Книги рекордов Гиннеса самым популярным авиационным маршруте в мире назван перелет из аэропорта Гимпо в Сеуле в международный хаб на острове Чеджудо, который также принадлежит Южной Корее. Пункты назначения разделяет 450 километров.
В прошлом году самолеты летали по этому маршруту 64 991 раз, по 178 рейсов ежедневно. Всего было перевезено 13,5 млн пассажиров.
Второе место в рейтинге занимает маршрут из Мельбурна в Сидней (54 519 рейсов за год), третье - из Мумбаи в Дели (47 462 рейсов).
Чеджудо - не очень известный у нас мировой курорт. При этом он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и носит неофициальный титул "южнокорейских Гавайев".
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В новой редакции Книги рекордов Гиннеса самым популярным авиационным маршруте в мире назван перелет из аэропорта Гимпо в Сеуле в международный хаб на острове...
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