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Москва избрала градоначальника

10.09.2018 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Москва избрала градоначальника

фото: ru.best-wallpaper.net

В России 9 сентября прошел единый день голосования. Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводились в 80 из 85 субъектов.

На этих территориях проживает около 65 млн избирателей. Прямые губернаторские выборы состоялись в 22 регионах. Главы Дагестана, Ингушетии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов были избраны законодательными органами по представлению президента России. Выборы в региональные парламенты прошли в 16 российских регионах, пишут «Ведомости».

Действующий столичный градоначальник Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. По результатам обработки 97,6% протоколов он набрал 69,95% голосов избирателей, следует из данных Мосгоризбиркома. Явка на выборах мэра Москвы составила 30,49% избирателей.

В четырех российских регионах на выборах губернаторов ни один из лидирующих кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. Речь идет о Хабаровском крае, Приморье, Владимирской области и Хакасии.

 
 
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В России 9 сентября прошел единый день голосования. Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводились в 80 из 85 субъектов.
 
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