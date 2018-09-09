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В Париже неизвестный с ножом напал на людей. Пятеро в реанимации
10.09.2018 09:27 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Нападавшего спугнул один из свидетелей, бросив металлический шар для петанка.
Нападение произошло вечером в 20-м округе Парижа возле кинотеатра. Преступник был вооружен металлическим прутом. Им он ранил мужчину и женщину. Далее его спугнул один из свидетелей. Неизвестный убежал, но позже напал на двух британских туристов на улице Анри Ногера.
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Нападавшего спугнул один из свидетелей, бросив металлический шар для петанка.
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