В Париже неизвестный с ножом напал на людей. Пятеро в реанимации



фото: ria.ru

Нападавшего спугнул один из свидетелей, бросив металлический шар для петанка.

Нападение произошло вечером в 20-м округе Парижа возле кинотеатра. Преступник был вооружен металлическим прутом. Им он ранил мужчину и женщину. Далее его спугнул один из свидетелей. Неизвестный убежал, но позже напал на двух британских туристов на улице Анри Ногера.

Как сообщает РИА Новости , всего известно о семи пострадавших, пятеро из них в тяжелом состоянии.