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В Столине Mercedes протаранил забор после столкновения с микроавтобусом
Авария произошла 9 сентября, в 12.10, в Столине. Об этом
По информации инспекторов, 52-летний водитель Mercedes-Benz ехал по улице Федотова в направлении улицы Быковского. На обозначенном перекрестке он не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по главной. После столкновения с бусом легковушка выехала за пределы дороги и протаранила забор.
В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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