В Столине Mercedes протаранил забор после столкновения с микроавтобусом

Авария произошла 9 сентября, в 12.10, в Столине. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По информации инспекторов, 52-летний водитель Mercedes-Benz ехал по улице Федотова в направлении улицы Быковского. На обозначенном перекрестке он не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по главной. После столкновения с бусом легковушка выехала за пределы дороги и протаранила забор.





В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.