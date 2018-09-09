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В Столине Mercedes протаранил забор после столкновения с микроавтобусом

10.09.2018 09:58 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 9 сентября, в 12.10, в Столине. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По информации инспекторов, 52-летний водитель Mercedes-Benz ехал по улице Федотова в направлении улицы Быковского. На обозначенном перекрестке он не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по главной. После столкновения с бусом легковушка выехала за пределы дороги и протаранила забор.


В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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