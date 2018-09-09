Дубровенские благотворители помогли собрать детей в школу





Сделать начало учебного года праздничным и ярким — главная забота не только учителей, администрации школ, родителей, но общества в целом. Стало доброй традицией, когда представители бизнеса, общественных организаций, предприятий и учреждений всех отраслей помогают в подготовке к новому учебному году многодетным, малообеспеченным, неполным и приемным семьям, детям обязанных лиц; семьям, воспитывающим детей-инвалидов; детям, находящимся в СПЦ.

С 1 августа в Дубровенском районе проходила акция Белорусского общества Красного Креста «Дети идут в школу!». Председатель районной организации Галина Макаренко рассказала, что благодаря неравнодушию и добросердечию дубровенцев было собрано 1033 рубля 20 копеек.

В акции приняли участие волонтеры, индивидуальные предприниматели, коллективы и работники райпо, РОЧС, льнозавода, аптеки, районных структур Белгосстраха, агропромбанка, Беларусбанка

—Благодаря, гуманности и милосердию людей семьи, которые обратились в районную организацию Красный Крест за помощью, получили поддержку, необходимую им, — отметила Галина Макаренко и подчеркнула: — Деятельность районной организации Белорусского общества Красного Креста не ограничивается проведением акции к началу учебного года. В течение всего времени обратившимся за помощью мы стараемся найти возможность безвозмездно оказать ее.

Елена КОРСАКОВА.