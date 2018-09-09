Кокос против пальмы. Правда ли, что кокосовое масло — самое плохое?

Заявление вызвало волну возмущения: «Не может быть, нам же втюхивают это масло как супер-продукт! Ведь среди всех масел оно стоит особняком и очень полезно! По этой теме есть масса научных исследований! Опять эти ученые с медиками нас обманывали и хотели подсадить на очередную отраву!»

По данным недавнего опроса в США, 72% американцев думают, что кокосовое масло полезно. У нас таких данных нет, но этот продукт можно купить в сетевых магазинах и на него есть определенный спрос. Но по большей части мы потребляем его не в чистом виде, а в составе кондитерских изделий, полуфабрикатов и других готовых продуктов.



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С чего все началось?

Давайте попробуем разобраться в этой проблеме без эмоций. Начнем распутывать клубок с самого начала, с выступления Карин Михелс, директора Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и одновременно профессора одной из медицинских школ Гарварда. Она заявила, что кокосовое масло — один из самых вредных продуктов, которые мы потребляем. Она объяснила это насыщенными жирами (они считаются вредными), которых в кокосовом масле больше, чем в сале и говяжьем жире. Если точнее, оно содержит 92% насыщенных жирных кислот, обычно около половины из них составляет лауриновая кислота со средней длиной цепи, остальная часть — миристиновая, пальмитиновая и олеиновая кислоты. Потребление этих жирных кислот увеличивает уровень «плохого» холестерина ЛПНП в крови, что может привести к сердечным заболеваниям. Но лауриновая кислота также увеличивает «хороший» холестерин ЛПВП.

Скажем честно, этого явно недостаточно для того, чтобы объявить кокосовое масло самым-самым вредным. Во-первых, это давно известно, и никто за эти качества его не демонизировал. Во-вторых, негативный взгляд на насыщенные жирные кислоты пересматривается, и их уже не считают столь вредными. И главное — в-третьих. Профессор Михелс не исследовала специально влияние кокосового масла на здоровье человека. В списке её работ нам не удалось найти статей, посвященных этому маслу. Она сделала свое заявление на публичной лекции во Фрайбурге, и это значит, что к её словам не стоит относиться как к истине в последней инстанции. Скажем так, скорее всего, это некоторое преувеличение из тех, какие допускают при выступлении на публику.

Основываясь примерно на таких же данных, Американская ассоциация по изучению сердца и Министерство сельского хозяйства США предостерегают граждан от избыточного потребления кокосового и других тропических масел, считая их неполезными. Но при этом они не утверждают, что это самые вредные продукты.

Трезвый взгляд

Теперь давайте посмотрим, что науке известно про кокосовое масло. И о пользе, и о вреде. Вот основные данные.

В кокосовом масле на 2,6 процента меньше калорий, чем в других жирах, и поэтому оно полезнее (на самом деле эти проценты ничтожны и разумных причин брать их в расчет нет).

В кокосовом масле есть компонент, который увеличивает синтез так называемого «хорошего» холестерина (но даже Карин Михелс этого не скрывает). Возможно, кокосовое масло препятствует формированию инсулинорезистентности, это состояние предшествует сахарному диабету II типа (но это обнаружено пока что только у мышей).

Кокосовое масло действует как антиоксидант и антидепрессант (но исследовано только на грызунах).

Кокосовое масло делает волосы блестящими (но для этого его надо не есть, а использовать в средствах ухода за волосами).

Кокосовое масло защищает кожу и ослабляет воспалительные процессы в ней (но все это бывает при нанесении его на кожу, а не при потреблении внутрь).

Это масло останавливало развитие стеатогепатоза (ожирения печени) и предотвращало поражение печени (но пока только у грызунов).

В одном исследовании кокосовое масло создавало чувство сытости, благодаря чему люди меньше ели (в другом исследовании это не подтвердилось).

Способствует уменьшению ожирения, помогая потере веса (но пока подтверждено только у мышей).

Как видите, все достоинства кокосового масла очень зыбкие.

Что есть в кокосовом масле?

Вот пищевая ценность 15 грамм кокосового масла, содержащихся в одной столовой ложке:

Калорий — 120.

Белков — 0 г.

Жиров 14 грамм, из них 12 г насыщенных (вредных), 1 г мононенасыщенных (полезных) и 0,5 полиненасыщенных (тоже полезных).

Холестерина — 0 г.

Полезных пищевых волокон, витаминов и минералов практически нет.

Как видите, чего-то особенно полезного, как утверждают некоторые пропагандисты, продвигающие это масло, в нём нет. Но и чего-то особо вредного, чего нет в других жирах, — тоже.

Мнение эксперта

Руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание», профессор, доктор медицинских наук Олег Медведев.

О кокосовом масле:

«Да, насыщенных жиров в кокосовом масле много, но они бывают разные. В кокосовом масле содержатся короткоцепочечные жиры, которые есть и в молочных продуктах, и они полезны. Кокосовое масло не является панацеей для здоровья, как и пальмовое масло не является ядом. Это два представителя тропических масел, у каждого есть свое применение».

О самом вредном продукте:

«Если что и признавать ядом, так это трансжиры. Жиры с измененной формулой, для которых доказано, что они пагубно влияют на наш организм. Трансжиры получают промышленным отверждением растительных масел, и они содержатся в молочных продуктах в небольших количествах. Поэтому лучше предпочитать обезжиренную „молочку“, а сливочному маслу — спред или растительное масло».