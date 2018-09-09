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ЕС ждет "последнего толчка с белорусской стороны" для подписания соглашения о сотрудничестве

10.09.2018 10:20 — Разное | Ежедневник  
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ЕС ждет "последнего толчка с белорусской стороны" для подписания соглашения о сотрудничестве

фото: n1.by

Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и ЕС может быть подписано в 2018 году. Оно предусматривает инвестиции в экономическое развитие Беларуси с учетом интересов Евросоюза.

Об этом заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан в программе "Контуры" телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА. "Мы можем подписать это соглашение, когда преодолеем заключительный этап переговоров. Мне кажется, что можем сделать это довольно скоро. Для этого нужен последний толчок с белорусской стороны", - сказал Йоханнес Хан.

Соглашение предусматривает инвестиции в экономическое развитие Беларуси с учетом интересов Евросоюза. "Нашей стороне важно иметь сильную экономику по соседству, понимать, что у соседей созданы хорошие условия для жизни граждан", - отметил еврокомиссар.

По его мнению, введение 30-дневного безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси положительно повлияет как на экономическое развитие страны, так и на ее отношения с Евросоюзом. "Это еще одна важная часть наших отношений. Когда это будет усилено соглашением о приоритетах сотрудничества, понимание между сторонами будет значительно улучшено", - резюмировал Йоханнес Хан.
 

 
 
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Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и ЕС может быть подписано в 2018 году. Оно предусматривает инвестиции в экономическое развитие Беларуси с...
 
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