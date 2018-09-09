Незваный золотарник хуже татарина



Сегодня, пожалуй, каждому из нас знакомо красивое высокое растение с золотистыми цветами – золотарник канадский. Но его красота уже не пленяет так, как некогда цветоводов, наивно мечтающих завести этот многолетник у себя на клумбе. Сейчас золотарник тревожит.

Своей необыкновенной жизненной силой, стремительным распространением, агрессивным наступлением на опушки леса, сельскохозяйственные угодья, во дворы деревенских жителей, подступами к городу. И это проблема. На Свислоччине золотарник занял сотни гектаров площадей, подчеркнул в нашем разговоре начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей КОРЕНЧУК.

– Сергей Геннадьевич, откуда у нас появилось это растение?

– Изначально канадский золотарник произрастал только в Северной Америке, однако со временем благодаря вмешательству человека широко распространился по миру. Прижить это растение в новом месте несложно. Высокая жизнеспособность позволяет ему сохраняться даже в экстремальных условиях. Так, например, после пожаров или иных стихийных бедствий первым восстанавливается именно золотарник. Это свойство сделало его инвазивным видом (так называют распространившиеся в результате действия человека растения, вытесняющие местные виды и захватывающие значительные территории).



– Экологи предупреждают, что по степени опасности для окружающей среды и благополучия человека золотарник находится в одном ряду с борщевиком и колорадским жуком…

– И это действительно так. Золотарник канадский уже сегодня наносит большой урон не только природе Беларуси, но и лесному и сельскому хозяйствам. Если не остановить распространение золотарника сейчас, то со временем данная работа потребует несоизмеримо больше сил и средств. Это общая задача и общая ответственность всех землепользователей.



– Что способствует распространению растения?

– Агрессивному распространению золотарника канадского способствуют несколько факторов. Во-первых, в Беларуси он не встречает так называемых врагов из числа растений-конкурентов и насекомых. Во-вторых, каждый куст золотарника производит до 100 тысяч семян, которые отличаются очень высокой всхожестью – до 95%. В-третьих, корни золотарника вырабатывают ингибиторы – вещества, которые подавляют рост других растений. Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Таким образом, занимая любой участок, золотарник полностью изменяет его животный и растительный мир. А в сумме это дает картину стремительного захвата золотарником все новых земель. Положение усложняется тем, что животные, в том числе дикие, не едят золотарник. То есть занятые им территории нецелесообразно использовать как сенокосные и пастбищные земли.



– Как бороться с золотарником?

– Химическими и механическими методами. Скашивать опасный сорняк рекомендуется по мере отрастания до 15–20 см, то есть 3–4 раза за сезон. Альтернативой может быть однократное скашивание во второй половине августа до вызревания семян. В этом случае скошенные растения нужно обязательно утилизировать: сжечь или закомпостировать. Актуально это и сегодня. Там, где золотарник занимает значительные площади, результативным решением будет перепашка с подсевом многолетних злаков. Чтобы бороться с растением эффективно и взять его под контроль, надо соблюдать простое правило: поддерживайте порядок на своей земле.

Наталья ТУРКО.