Дороги Городокщины

Дороги Н-2503 и Н-2501 — одни из важнейших автомагистралей района — проходят через большинство населенных пунктов Вировлянского и Бычихинского сельсоветов, связывая их с магистралью М-8. Их можно по праву считать социально значимыми. И вопрос ремонта этих дорог был весьма актуальным.

112 949 руб. было потрачено на текущий ремонт 1,5 км участка дороги Н-2503 Вировля-Оболь-Холомерье и 214 741 руб. — на ремонт 3,1 км участка дороги Н-2501 Быки-Козьяны-Оболь. Ремонтные работы на участке Н-2501 шли с 7 июня по 18 июля, на участке Н-2503 — с 26 июня по 24 июля. Гарантийный срок эксплуатации — два года.

Евгения САБИЦКАЯ.





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