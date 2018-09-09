Фамилии трудоспособных неработающих граждан внесут в базу данных





К 1 декабря 2018 года в Ветковском районе планируется сформировать первую рабочую базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости». Сейчас идёт её создание. Об этом сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Ветковского райисполкома Татьяна Воинова на последнем заседании районной постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Сведения для формирования базы данных в комиссию регулярно в установленные сроки будут передавать государственные и другие органы, в полномочиях которых предоставлять списки идентификационных номеров граждан.

Причём предоставление, сбор, обработка, хранение, использование персональных данных граждан осуществляется без их письменного согласия, но с соблюдением требований закона по защите информации, распространение и предоставление которой ограничено.

В настоящее время основное внимание комиссия уделяет информационной работе с гражданами, вопросам взаимодействия заинтересованных организаций по формированию базы данных.

Члены комиссии консультируют граждан по вопросам трудоустройства на имеющиеся вакансии, организации самозанятости, о порядке отнесения граждан к категории не занятых в экономике. Проводятся адресные мероприятия, направленные на решение вопросов занятости неработающих граждан, в том числе ведущих асоциальный образ жизни.

Наталья АЛЕШКЕВИЧ.