Готовимся к отопительному сезону

Смотровые комиссии Ветковского района проводят недостаточную профилактическую работу с людьми, склонными к употреблению алкоголя. Такое мнение высказали специалисты областного управления МЧС в ходе последнего видеоселекторного совещания. Процент обследования данной категории граждан по состоянию на 3 сентября не превышал 85%.

Серьёзно недорабатывает в этом направлении смотровая комиссия КЖУП «Ветковское». Как рассказал заместитель начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Малашенко, специалисты обследовали условия проживания лишь трети от списочного количества. Усилить в ближайшее время работу в этом направлении порекомендовали и в Хальче. На начало сентября необследованными оставались 9 домовладений.

Сегодня специалисты всецело заняты подготовкой к отопительному сезону. Важно не упустить момент и войти в зиму с отремонтированными печами. С начала года обследовано 1196 домовладений с печным отоплением. При этом в большинстве своём люди тщательно следят за состоянием отопительных устройств. Рекомендации по незначительному ремонту были даны в 170 домах. 164 печки уже отремонтированы.

Продвигается работа и по установке автономных пожарных извещателей. Процент удовлетворения потребности близится в 80. Из 472 необходимых АПИ 364 прибора уже установлены.

— В настоящее время мы активно работаем с людьми, чтобы они самостоятельно оборудовали свои дома извещателями. Кроме этого, занимаемся поиском меценатов для завершения этой программы, ведём переговоры с руководством Белгосстраха, которое ежегодно вносит посильную лепту в оборудование домов извещателями, — пояснил Сергей Малашенко.

Валентина СЫЧЁВА.