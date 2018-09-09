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В Великих Немках горела солома

10.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В Великих Немках горела солома

На прошлой неделе на пульт дежурного Ветковского РОЧС поступило сообщение о возгорании. Звонила встревоженная хозяйка из Великих Немков. На её подворье горела солома.

Пожарный расчёт из Светиловичей приступил к тушению незамедлительно. Чуть позже к нему присоединились коллеги из районного центра.

В настоящее время причина пожара устанавливается. По предварительным подсчётам, огнём уничтожено около 3 тонн сена и соломы. Проверка по случившемуся проводится Следственным комитетом. Из наиболее вероятных версий называют поджог или неосторожное обращение с огнём.

В связи с этим Ветковский РОЧС рекомендует:

сено, солому и другие сгораемые материалы складировать в наиболее удалённых местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования;

сено также разрешается хранить в пристройках, выгороженных противопожарными перегородками из негорючего материала;

ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых, объясните им об опасностях игр с огнём и их последствий, спрячьте от них спички и зажигалки;

если вы получали угрозы о поджоге, не оставляйте их без внимания. Сообщите о готовящемся преступлении в милицию или участковому.

Если возгорание всё-таки произошло, вызовите службу спасения по телефону 101, до прибытия пожарных примите меры по недопущению распространения огня — забрасывайте горящий стог сена землёй и по возможности сдвиньте его подальше от строений.

 
 
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На прошлой неделе на пульт дежурного Ветковского РОЧС поступило сообщение о возгорании. Звонила встревоженная хозяйка из Великих Немков. На её подворье горела...
 
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