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С августа в Ветковской поликлинике работает кабинет психотерапевта

10.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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С августа в Ветковской поликлинике работает кабинет психотерапевта

Наблюдения показывают, что каждый пятый человек как минимум один раз в жизни нуждается в помощи психотерапевта. Большинству людей хотя бы единожды приходилось сталкиваться с депрессией. А у кого из вас не возникало расстройства сна или настроения? Неконтролируемые эмоции могут изрядно подпортить отношения с близкими. Если же расстройства психики скрывать или отрицать, считая постыдными или несерьёзными, они могут принимать характер соматических — сигналить со стороны физических органов.

На Западе личный психотерапевт — стандарт жизни. У нас только приходят к пониманию необходимости психологического сопровождения. С недавних пор появилась возможность получить квалифицированную помощь специалиста и у ветковчан. С августа в Ветковской поликлинике работает кабинет психотерапевта. Приём ведёт опытный врач Галина Петровна Дивина.

Работает в превалирующем большинстве с пациентами неврологического профиля (с ярко выраженными психотерапевтическими проблемами) и теми, кто ранее наблюдался у врача-психиатра. Однако возможности у специалиста намного шире. Галина Дивина готова помочь создать условия для выхода из проблемной ситуации всем, кто длительное время находится в депрессии, игровой или наркотической зависимости, кто потерял близкого человека и не может справиться со своим горем. Всё чаще на приём к психотерапевту приходят люди с неизлечимыми заболеваниями. Не желая обременять близких, они находят необходимую поддержку у врача.

Возможностей и знаний для подобной терапии у Галины Петровны предостаточно. В медицине это не случайный человек. Тяга к врачеванию была с ранних лет. Позже детские игры переросли в целенаправленную подготовку для поступления в вуз. Первый практический опыт получила в одной из поликлиник города Гомеля, куда по распределению направили выпускницу Витебского государственного медицинского университета.

Изучая анамнез пациентов неврологического кабинета, девушка, увлекающаяся психологией, всё больше понимала: хронические заболевания значительной части людей носят не физиологический, а психологический характер. А это значит, медикаментозное лечение не принесёт желаемого результата. Здесь необходимы совершенно иные подходы, менее радикальные, но более эффективные. Так следующей ступенькой в карьере Галины Дивиной стал курс переподготовки по специализации «психотерапия» в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Придерживаясь методов гештальт-терапии, где превалирует общение между врачом и пациентом, Галина Петровна начала практиковать в Гомельском областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны. Сегодня накопленные знания и опыт она перенесла в Ветку.

В планах по психологическому оздоровлению ветковчан у врача наладить сеансы релаксации (благо кабинет, который расположен на первом этаже поликлиники в женской консультации, всецело располагает к этому), а также организовать групповую терапию (в Гомеле подобный вид поддержки очень популярен). Ещё одно направление, которое предстоит освоить — работа с детьми. В младшем возрасте в поликлинику чаще обращаются с энурезами и энкопрезами. В подростковом возрасте приходится сталкиваться с депрессиями. При этом выбор терапии, подчёркивает врач, всецело будет зависеть от готовности самого пациента идти на контакт. О том, что информация о душевных ранах не выйдет за двери кабинета, тоже не стоит беспокоиться. Врач несёт персональную ответственность за сохранность «истории болезни».

Перед психотерапией не стоит задача излечить пациента и направить его в «правильное» русло. Для психотерапевта важно научить человека понимать и принимать самого себя, чтобы в соответствии со своими психологическими особенностями он смог безболезненно адаптироваться в социальной среде. В Ветке курс познания самого себя доступен с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00. Более подробную информацию и экстренную психологическую помощь можно получить, позвонив по телефону 4-27-81.

Анна КОДОЛОВА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Наблюдения показывают, что каждый пятый человек как минимум один раз в жизни нуждается в помощи психотерапевта. Большинству людей хотя бы единожды приходилось...
 
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