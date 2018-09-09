Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин поблагодарил членов своего штаба, доверенных лиц и всех горожан, проголосовавших на выборах, в том числе за других кандидатов. Собянин также обозначил главные сферы деятельности в течение нового срока своих полномочий. В числе прочего он указал развитие общественного транспорта, программу реновации, борьбу с онкологическими и сердечными заболеваниями, надомное обслуживание для пожилых людей и инвалидов. Также он отметил реализацию программы "Мой район", предусматривающую комплексное благоустройство всех частей города.

По данным Мосгоризбиркома, после обработки 56,3% протоколов Собянин набирает около 69,54% голосов. На втором месте оказался Вадим Кумин от КПРФ с результатом 11,65%, Свиридов от "Справедливой России" вышел на третье место с 7,28%.

Как сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов признал победу Сергея Собянина. "Уже сейчас по предварительным результатам подсчетов видно, что Сергей Собянин уверенно побеждает в первом туре", - приводятся на сайте слова Ильи Свиридова.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сергея Собянина с победой на выборах.

Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму прошли 9 сентября в 80 субъектах Российской Федерации из 85, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов. Завершилось порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек.

По оценке Центризбиркома России, нынешний единый день голосования стал одним из самых спокойных за последние годы. "По тем сводкам, которые мы получаем из МВД в течение дня, и по той информации, которая приходит к нам на горячую линию, это один из самых спокойных единых дней голосования за последнее время", - заявлял зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. По данным секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, партия фиксировала "крайне незначительное количество жалоб о нарушениях, большинство из которых после проверки не подтверждаются или не являются влияющими на волеизъявление граждан". По информации зампреда ЦИК России Майи Гришиной, жалобы на возможные нарушения составили лишь 13% от общего числа звонков в Центризбирком РФ в единый день голосования 9 сентября.