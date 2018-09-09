Под Новогрудком бесправница на Jeep, объезжая упавшее дерево, вылетела в кювет: погиб пассажир

Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Новогрудском районе.

Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, смертельная авария произошла утром 8 сентября. По предварительной информации, женщина на Jeep ехала по гравийной дороге. Вблизи деревни Щорсы, объезжая упавшее дерево, она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Известно, что оба они не были пристегнуты ремнями безопасности. Также выяснилось, что женщина не имеет права управления автомобилем.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).