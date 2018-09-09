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Под Новогрудком бесправница на Jeep, объезжая упавшее дерево, вылетела в кювет: погиб пассажир
Один человек погиб, еще один получил травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Новогрудском районе.
Как
В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Известно, что оба они не были пристегнуты ремнями безопасности. Также выяснилось, что женщина не имеет права управления автомобилем.
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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