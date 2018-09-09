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12-13 сентября 2018 года в Туровской епархии состоятся торжества в честь Юровичской иконы Пресвятой Богородицы
Накануне дня празднования одной из главных святынь Полесского края – иконы Божией Матери Юровичская-Милосердная, по благословению преосвященного Леонида, епископа Туровского и Мозырского, пройдет ежегодный Крестный ход из кафедрального собора святого Архангела Михаила в г. Мозыре в Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Крестный год состоится 12 сентября и будет приурочен 1030-летию Крещения Руси и Году малой родины в Республике Беларусь.
План торжеств:
12 сентября 2018 года (среда):
8.30 - Часы;
9.00 - Божественная литургия архиерейским служением, которую возглавит преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский, в сослужении братии монастыря во священном сане и клириков епархии перед собором Рождества Пресвятой Богородицы Юровичского Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря;
По окончании Литургии – молебен и Крестный ход вокруг обители.
12.00 - Монастырская трапеза.
Для желающих обзорная экскурсия по комплексу обители.
13.00 - Отбытие паломников в г. Мозырь и г. Калинковичи.
Примечание: В связи с тем, что Крестный ход будет проходить по мосту через р. Припять, примерно с 11.45 до 12.45 для всех транспортных средств будет перекрыто движение через мост.
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12-13 сентября 2018 года в Туровской епархии состоятся торжества в честь Юровичской иконы Пресвятой Богородицы
Для участия в паломничестве приглашаются все православные верующие из Беларуси и других епархий Русской Православной Церкви.далее...
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