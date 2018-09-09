12-13 сентября 2018 года в Туровской епархии состоятся торжества в честь Юровичской иконы Пресвятой Богородицы

Накануне дня празднования одной из главных святынь Полесского края – иконы Божией Матери Юровичская-Милосердная, по благословению преосвященного Леонида, епископа Туровского и Мозырского, пройдет ежегодный Крестный ход из кафедрального собора святого Архангела Михаила в г. Мозыре в Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Крестный год состоится 12 сентября и будет приурочен 1030-летию Крещения Руси и Году малой родины в Республике Беларусь.

План торжеств:

12 сентября 2018 года (среда):

7.45 - Молебен с водосвятием и Акафистом Пресвятой Богородице;

8.30 - Часы;

9.00 - Божественная литургия архиерейским служением, которую возглавит преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский, в сослужении всего духовенства епархии в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре;

11.00 - Великая Вечерня в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре;

11.30 - Начало Крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери Юровичская- Милосердная (с началом стихир на литии) через пл. Горького, пл. Ленина, пл. Примостовую, по «старому» мосту через реку Припять до стоянки возле ДЭУ-43. За мостом паломники садятся в автобусы и следуют до начала аг. Юровичи, откуда снова Крестным ходом продолжат путь к Юровичской обители.

15.00 - Прибытие к собору Рождества Пресвятой Богородицы Юровичского Свято- Рождество-Богородичного мужского монастыря;

Молитва на освящение хлебов, Утреня, 1-й час.

17.00 – Монастырская трапеза;

Для желающих обзорная экскурсия по комплексу обители.

17.30 – Отбытие паломников в г. Мозырь и г. Калинковичи.

13 сентября 2018 года (четверг):

Примечание:

8.30 - Часы;9.00 - Божественная литургия архиерейским служением, которую возглавит преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский, в сослужении братии монастыря во священном сане и клириков епархии перед собором Рождества Пресвятой Богородицы Юровичского Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря;По окончании Литургии – молебен и Крестный ход вокруг обители.12.00 - Монастырская трапеза.Для желающих обзорная экскурсия по комплексу обители.13.00 - Отбытие паломников в г. Мозырь и г. Калинковичи.