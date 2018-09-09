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Горецкие гимназисты завоевали массу дипломов и медалей в конкурсах «Скориновские дни в Полоцке-2018»

10.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Парламентарии Горецкой гимназии в конкурсах и мероприятиях «Скориновские дни в Полоцке-2018» завоевали массу дипломов и медалей, не дав шансов на успех другим конкурсантам.

С 31 августа по 2 сентября в г. Полоцке в пятый раз прошли «Скориновские дни», идея проведения которых принадлежит Молодежному парламенту. Организаторами мероприятия выступают: Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» в Республике Беларусь; УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»; управление по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета; Частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив» (г. Минск).

Горецкие гимназисты завоевали массу дипломов и медалей в конкурсах «Скориновские дни в Полоцке-2018»

В «Скориновских днях» приняли учас­тие члены молодежных парламентов страны, педагоги и учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи городов Беларуси, присоединившихся к глобальной инициативе ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям», и ребята из Российской Федерации — городов-побратимов Полоцка.

Об участии в таком престижном мероприятии рассказывает заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Гимназия № 1 г. Горки» Юлия Александровна ПОНОМАРЕВА:

— С середины августа у гимназистов началась подготовка к участию в конкурсах в рамках «Скориновских дней Полоцк-2018». Время летело незаметно в общении, творчестве и креативе учителей и учеников. И вот на заочный  конкурс поданы два тематических видео­ролика, объединенных общей темой и посвященных Году малой родины. Солисты вокальной студии «Асалода», руководитель Ирина Владимировна Филипцова, подготовили и сняли видеоклип на песню «Беларусь — моя песня!». Активисты гимназического парламента и первички БРСМ «Стримлайн» Иван Самусев и Яна Шерстнева под руководством педагога-организатора Юлии Николаевны Воронцовой написали сценарий, сняли и смонтировали видеоролик на тему «Мне выпала шчасце тут нарадзiцца…» о нашем любимом городе Горки. В ходе онлайн голосования в г. Полоцке оба гимназических ролика удостоены Дипломов I степени и двух дипломов «Приз зрительских симпатий».

Асинхронный турнир по интеллектуальным играм собрал юных знатоков гимназии 28 августа, и в 12.00 начался заочный тур. В составе команды победители предметных олимпиад Алексей Гудков (10 кл.), Яна Шерстнева (11 кл.), Ксения Плоткина (11 кл.), Анастасия Тарадеева (9 кл.) и финалисты респуб­ликанского телепроекта «Я знаю» Дарья Циркунова и Никита Юсупов
(10 кл.).

По результатам игры в туре «Скориновский свиток» у команды — I место (диплом и медали). В туре «Что? Где? Когда? — спортивный вариант» — у
команды III место (диплом и  медали).

Трое гимназистов приняли участие в очной Скориновской олимпиаде: Ксения Плоткина в конкурсе исполнителя художественного произведения удостоена Диплома II степени; Кирилл Гурков (11 кл.) в конкурсе риторов — риторический экспромт по принципу «Реалии жизни: за и против» — удостоен Диплома III степени; Татьяна Антоненко (10 кл.) завоевала Диплом II степени в предметной олимпиаде по истории, объединенной темой «Полоцк — колыбель белорусской государственности». Анастасия Тарадеева — лидер гимназического самоуправления, член городского парламента приняла участие в молодежных тренингах, мастер-классах.

Вся делегация гимназии стала участником вечера встречи друзей «Молодость! Эрудиция! Дружба!». С 31 августа по 2 сентября, эти три замечательных дня были наполнены общением, экскурсиями по полоцкой земле, налаживанием мостов дружбы и демонстрации сво­его кругозора, эрудиции, дружелюбия.

Всего в Дне города Полоцка приняли участие более 1000 талантливых представителей молодежи не только из разных мест нашей родной Беларуси, но и из России.

Подготовка и участие в столь значимых республиканских мероприятиях наших гимназистов прошли в творческом союзе учеников и учителей. Елена Александровна Шкуратова, учитель белорусского языка и литературы,  Светлана Михайловна Рубанова и Виктория Евгеньевна Дронина, учителя истории и обществоведения, Юлия Николаевна Воронцова, педагог-организатор, Ирина Владимировна Филипцова, учитель вокала, Евгений Владимирович Соболевский и Андрей Григорьевич Волков, концертмейстеры, — все они не только профессионалы, но и люди, глубоко преданные профессии, любящие своих учеников.

Победы гимназистов и их учителей пополнили копилку достижений нашего учебного заведения и стали хорошим стартом на пути открытий и достижений в новом 2018-2019 учебном году.

Поздравляем с победами!

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентарии Горецкой гимназии в конкурсах и мероприятиях «Скориновские дни в Полоцке-2018» завоевали массу дипломов и медалей, не дав шансов на успех другим...
 
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