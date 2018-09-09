Новая проблема на Восточном: под космодромом найдены пустоты

Под стартовой площадкой космодрома Восточный образовались пустоты. Из-за чего — остается неясным, однако для заделывания пустот «Роскосмос» уже выделил деньги и нашел подрядчика, пишет ТАСС.



Фото: Роскосмос / vk.com

Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот под башней обслуживания. Об этом ТАСС рассказал источник на космодроме.

«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», — рассказал собеседник агентства, не уточнив причины образования пустот.

Оценка состояния старта проводилась в июле, сообщил источник.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012−2016 годах под ракеты серии «Союз-2», первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.

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