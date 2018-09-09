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В Писком районе спасатели достали из колодца женщину
10.09.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны
10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники МЧС достали из колодца женщину, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
На вызов в деревню Оснежицы спасатели отправились ночью 10 сентября. На территории пустующего участка в пятиметровый колодец упала неработающая женщина 1960 года рождения. Сотрудники МЧС с использованием трехколенной лестницы около 02.25 подняли пострадавшую на поверхность. С предварительным диагнозом «переохлаждение» она госпитализирована в Пинскую центральную больницу.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники МЧС достали из колодца женщину, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. На вызов в деревню...
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