ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Писком районе спасатели достали из колодца женщину

10.09.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники МЧС достали из колодца женщину, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

На вызов в деревню Оснежицы спасатели отправились ночью 10 сентября. На территории пустующего участка в пятиметровый колодец упала неработающая женщина 1960 года рождения. Сотрудники МЧС с использованием трехколенной лестницы около 02.25 подняли пострадавшую на поверхность. С предварительным диагнозом «переохлаждение» она госпитализирована в Пинскую центральную больницу.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники МЧС достали из колодца женщину, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. На вызов в деревню...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика