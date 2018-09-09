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Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября

10.09.2018 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября
БЕЛТА

Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Всего планируется провести 150 таких мероприятий. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". Также несколько ярмарок состоятся у Дворца спорта.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Всего планируется провести 150 таких мероприятий. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены".
 
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