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Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября
10.09.2018 10:39 — Разное | Аргументы и факты
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
Всего планируется провести 150 таких мероприятий. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". Также несколько ярмарок состоятся у Дворца спорта.
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Всего планируется провести 150 таких мероприятий. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены".
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