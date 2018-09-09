Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Всего планируется провести 150 таких мероприятий. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". Также несколько ярмарок состоятся у Дворца спорта.