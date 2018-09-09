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На Быховщине начали работать осенние сельскохозяйственные ярмарки

10.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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На Быховщине начали работать осенние сельскохозяйственные ярмарки

п/п

Место,

время проведения

Дата проведения
сентябрь октябрь

ноябрь
1 рынок (территория, прилегающая к рынку ООО «АльфаПродАкс по улице Социалистическая), с 8.00 до 14.00 8-9, 15-16,

22-23, 29-30

 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 3-4, 7
2 площадка в городе Быхове по улице Гришина (вблизи магазина «Альянс» общества с ограниченной ответственностью «ТоргТрансБыхов»),

с 8.00 до 14.00

 29 13
3 площадка перед ГУДО «Быховский районный центр детского творчества» (микрорайон «Колос»), с 8.00 до 14.00 22 6

 

Внимание! Субъектам хозяйствования, желающим принять участие в проводимых на территории Быховского района ярмарочных мероприятиях,  необходимо подать заявление на участие в ярмарке в отдел экономики (каб. № 20), Быховского райисполкома (справки по телефону 802231-79-707).

 
 
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№ п/п Место, время проведения Дата проведения сентябрь октябрь ноябрь 1 рынок (территория, прилегающая к рынку ООО «АльфаПродАкс по улице
 
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