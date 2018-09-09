На Быховщине начали работать осенние сельскохозяйственные ярмарки

|№
п/п
|
Место,
время проведения
|
Дата проведения
|сентябрь
|октябрь
|
ноябрь
|1
|рынок (территория, прилегающая к рынку ООО «АльфаПродАкс по улице Социалистическая), с 8.00 до 14.00
|8-9, 15-16,
22-23, 29-30
|6-7, 13-14, 20-21, 27-28
|3-4, 7
|2
|площадка в городе Быхове по улице Гришина (вблизи магазина «Альянс» общества с ограниченной ответственностью «ТоргТрансБыхов»),
с 8.00 до 14.00
|29
|13
|3
|площадка перед ГУДО «Быховский районный центр детского творчества» (микрорайон «Колос»), с 8.00 до 14.00
|22
|6
Внимание! Субъектам хозяйствования, желающим принять участие в проводимых на территории Быховского района ярмарочных мероприятиях, необходимо подать заявление на участие в ярмарке в отдел экономики (каб. № 20), Быховского райисполкома (справки по телефону 802231-79-707).