С 06 по 09 сентября на Быховщине произошло сразу два пожара

06 сентября в 19 часов 25 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре частного гаража в д. Красная Беларусь , Ямницкого сельского Совета.





По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений происходило горение гаража открытым пламенем, хозяин находился на улице. Угрозы жизни людей не было.

В результате пожара уничтожен гараж и имущество в нём, повреждена стена сарая на площади 10 м.кв. Пострадавших нет.

09 сентября в 10 часов 05 минут поступило сообщение о пожаре напольной зерносушилки ОАО «Следюки» в д. Грудиновка Следюковского сельского Совета.







По прибытию к месту вызова происходило горение кровли напольной зерносушилки. Угрозы жизни людей не было.

В результате пожара уничтожена кровля зерносушилки, повреждено зерно. Пострадавших нет.

В обоих случаях причины произошедших пожаров предстоит установить специалиста. Вместе с тем, спасатели в очередной раз призывают граждан быть бдительными при соблюдении норм и правил пожарной безопасности.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко