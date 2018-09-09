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С 06 по 09 сентября на Быховщине произошло сразу два пожара

10.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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06 сентября в 19 часов 25 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре частного гаража в д. Красная Беларусь, Ямницкого сельского Совета.

С 06 по 09 сентября на Быховщине произошло сразу два пожара

По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений происходило горение гаража открытым пламенем, хозяин находился на улице. Угрозы жизни людей не было.

В результате пожара уничтожен гараж и имущество в нём, повреждена стена сарая на площади 10 м.кв. Пострадавших нет.

09 сентября в 10 часов 05 минут поступило сообщение о пожаре напольной зерносушилки ОАО «Следюки» в д. Грудиновка Следюковского сельского Совета.


С 06 по 09 сентября на Быховщине произошло сразу два пожара

По прибытию к месту вызова происходило горение кровли напольной зерносушилки. Угрозы жизни людей не было.

В результате пожара уничтожена кровля зерносушилки, повреждено зерно. Пострадавших нет.

В обоих случаях причины произошедших пожаров предстоит установить специалиста. Вместе с тем, спасатели в очередной раз призывают граждан быть бдительными при соблюдении норм и правил пожарной безопасности.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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06 сентября в 19 часов 25 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о
 
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