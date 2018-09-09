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Александр Богданович получил статус звездного посла II Европейских игр
10.09.2018 — Разное | Лоевский край
Чемпион Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович стал «Звездным послом II Европейских игр 2019 года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.
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Чемпион Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович стал...
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