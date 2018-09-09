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Александр Богданович получил статус звездного посла II Европейских игр

10.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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Александр Богданович получил статус звездного посла II Европейских игрЧемпион Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович стал «Звездным послом II Европейских игр 2019 года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.
Александр Богданович подчеркнул, что для него большая честь получить этот статус. «С удовольствием буду популяризировать масштабные соревнования, которые пройдут в Минске в 2019 году, и приложу все усилия, чтобы выполнить задачи звездного посла. Уверен, что спортивный форум будет представительным и пройдет успешно», — сказал он.
Вручил сертификат Александру Богдановичу заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов. Он выразил уверенность, что выдающийся спортсмен будет продвигать игры не только в спортивном мире, так как является депутатом парламента. Он использует максимум возможностей, чтобы Европейские игры стали еще более узнаваемыми и яркими.
Среди приоритетных задач проекта «Звездные послы II Европейских игр» продвижение и формирование положительного имиджа игр 2019 года в Беларуси и за ее пределами, стимулирование интереса жителей республики и мировой общественности к мультиспортивному событию. Немаловажна и популяризация видов спорта, включенных в программу форума.
В число звездных послов войдут выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры республики и зарубежных стран. Первым обладателем высокого титула стала выдающаяся спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева. К команде также присоединились известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.
Читать полностью: http://www.belta.by/sport/view/aleksandr-bogdanovich-poluchil-status-zvezdnogo-posla-ii-evropejskih-igr-317122-2018/

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпион Олимпийских игр 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович стал...
 
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