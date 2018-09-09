По 30 сентября на Лоевщине проводится профилактическое мероприятие под названием «Гостехосмотр». В указанное время со стороны сотрудников ГАИ будет усилен контроль за транспортными средствами в части непрохождения ими технического осмотра, неполучения допуска к участию в дорожном движении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Лоевщине проводится профилактическое мероприятие под названием «Гостехосмотр» По 30 сентября на Лоевщине проводится профилактическое мероприятие под названием «Гостехосмотр». В указанное время со стороны сотрудников ГАИ будет усилен...