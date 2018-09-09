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На Лоевщине проводится профилактическое мероприятие под названием «Гостехосмотр»
10.09.2018 — Разное | Лоевский край
По 30 сентября на Лоевщине проводится профилактическое мероприятие под названием «Гостехосмотр». В указанное время со стороны сотрудников ГАИ будет усилен контроль за транспортными средствами в части непрохождения ими технического осмотра, неполучения допуска к участию в дорожном движении.
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По 30 сентября на Лоевщине проводится профилактическое мероприятие под названием «Гостехосмотр». В указанное время со стороны сотрудников ГАИ будет усилен...
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