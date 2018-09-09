"Не спыніць, не стрымаць": евро и доллар снова рванули вверх

select.by В начале торгов на БВФБ валютная корзина потяжелела ещё на 0,19%. Рост с начала сентября превысил 2%, пишет





banki24.by на 10:25: По даннымна 10:25:





Средневзвешенный курс доллара рванул вверх на 0,0209 рубля до 2,1598 BYN/USD. До абсолютного максимума — 2,2069 новых белорусских рублей — осталось чуть более четырёх копеек.





Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0056 рубля до 2,4950 BYN/EUR. До исторического максимума евро не хватает почти 7 копеек. Напомним, что он был установлен на торгах 11 апреля 2018 года на уровне 2,5580 белорусских рублей.





Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0098 рубля до 3,0914 BYN/100 RUB.





Напомним, по итогам минувшей недели 03—07 сентября 2018 белорусский рубль весьма существенно девальвировался сразу ко всем основным валютам:





курс доллара +2,64%;

курс евро +2,36%;

курс рубля РФ +1,29%;





валютная корзина +1,92%.





Россия





Стремительное снижение курса российского рубля происходит на фоне возобновления работы Конгресса США, который вышел с каникул. Банковский комитет верхней палаты Конгресса обсуждал новые меры против российских олигархов и госдолга. Американские законодатели предлагают запретить инвестиции в РФ.





Западные фонды начали распродавать российские ОФЗ, не дожидаясь введения санкций. В апреле их доля составляла 34%, а на текущий момент упала до минимума с декабря 2016 года — 26–27%. Нерезиденты за 5 месяцев продали ценных бумаг на 600 млрд российских рублей.



