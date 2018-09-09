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"Не спыніць, не стрымаць": евро и доллар снова рванули вверх

10.09.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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Белорусский рубль продолжает дешеветь к корзине валют.

В начале торгов на БВФБ валютная корзина потяжелела ещё на 0,19%. Рост с начала сентября превысил 2%, пишет select.by

По данным banki24.by на 10:25:

Средневзвешенный курс доллара рванул вверх на 0,0209 рубля до 2,1598 BYN/USD. До абсолютного максимума — 2,2069 новых белорусских рублей — осталось чуть более четырёх копеек.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0056 рубля до 2,4950 BYN/EUR. До исторического максимума евро не хватает почти 7 копеек. Напомним, что он был установлен на торгах 11 апреля 2018 года на уровне 2,5580 белорусских рублей.

Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0098 рубля до 3,0914 BYN/100 RUB.

Напомним, по итогам минувшей недели 03—07 сентября 2018 белорусский рубль весьма существенно девальвировался сразу ко всем основным валютам:

курс доллара +2,64%;
курс евро +2,36%;
курс рубля РФ +1,29%;

валютная корзина +1,92%.

Россия

Стремительное снижение курса российского рубля происходит на фоне возобновления работы Конгресса США, который вышел с каникул. Банковский комитет верхней палаты Конгресса обсуждал новые меры против российских олигархов и госдолга. Американские законодатели предлагают запретить инвестиции в РФ.

Западные фонды начали распродавать российские ОФЗ, не дожидаясь введения санкций. В апреле их доля составляла 34%, а на текущий момент упала до минимума с декабря 2016 года — 26–27%. Нерезиденты за 5 месяцев продали ценных бумаг на 600 млрд российских рублей.

Рубль готовится к новому витку ослабления. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 коп. и достиг 70,16 руб. В последний раз курс доллара превышал отметку в 70 руб. 16 марта 2016 года, отмечает ТАСС.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продолжает дешеветь к корзине валют.
 
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