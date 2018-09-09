Минфин возобновляет выпуск долгосрочных облигаций в белорусских рублях

select.by Минфин уже давно отказался от выпуска подобных облигаций, скорее всего, в связи с отсутствием необходимости привлечения средств в белорусских рублях, так как на протяжении нескольких последних лет государственный бюджет РБ исполняется с профицитом, пишет





Кроме того, ставки по рублевым заимствованиям на рынке были довольно велики, что делало подобные заимствования слишком дорогими для Минфина.





Так, за восемь месяцев текущего года Минфин разместил государственные облигации на внутреннем рынке только в долларах (на 198,1 млн. долларов) и евро (на 59,7 млн. евро). Из них на БВФБ было реализовано бумаг на 186,6 млн. долларов и 59,7 млн. евро.





Что побудило министерство выйти в настоящее время на рынок с долгосрочными рублевыми заимствованиями, пока неизвестно, официальных комментариев Минфин не делал. Бюджет РБ остается профицитным, поэтому потребности в средствах в белорусских рублях у министерства нет.





Поэтому, скорее всего, задача состоит в приобретении опыта размещения облигаций и организации вторичного рынка государственных ценных бумаг, который мог бы обеспечить их ликвидность и задать ориентиры для ставок по рублевым инструментам, как это происходит в экономически развитых странах.





В этих целях, скорее всего и выбрано размещение через торговую систему биржи, на которой возможно сформирование вторичного рынка данных ценных бумаг.





Объем выпуска облигаций довольно невелик: 100 млн. рублей. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок их обращения — 547 дней, то есть погашаться они будут 11 марта 2020 года.





По облигациям будет выплачиваться постоянный процентный доход, раз в полгода. Процентная ставка по ним будет определена в ходе аукциона.





Минфин сообщил, что максимальная возможная к указанию в заявках процентная ставка приобретения облигаций составляет 10,5% годовых, что на 0,5 процентного пункта выше ставки рефинансирования Нацбанка на текущий момент.