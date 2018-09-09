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Догнал Сампраса: Джокович выиграл третий US Open и 14-й "Шлем"
В финале US Open Новак Джокович обыграл Хуана Мартина дель Потро (6:3; 7:6; 6:3) и в третий раз выиграл американский «Шлем».
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Джокович, два месяца назад выигравший «Уимблдон», в четвертый раз в карьере взял на сезон большого одного «Шлема» (в 2011-м, 2015-м и 2016-м брал по три). В начале года он перенес операцию на локте, беспокоившем его несколько лет, и весной выпадал из топ-20.
По общему количеству титулов «Большого шлема» Джокович сравнялся с Питом Сампрасом и теперь уступает только Рафаэлю Надалю (17) и Роджеру Федереру (20).
31-летний серб сыграл в рекордном для Открытой эры восьмом финале US Open и 23-м – на всех «Шлемах» (третий показатель после Надаля и Федерера). Из семи своих последних титульных матчей на «Шлемах» уроженец Белграда выиграл шесть – кроме нью-йоркского финала-2016, проигранного Стэну Вавринке.
Джокович, в прошлом месяце ставший первым теннисистом, побеждавшим на всех турнирах серии «Мастерс», взял 71-й титул уровня ATP (в 102-м финале) и по этому показателю среди игроков Открытой эры идет седьмым за Родом Лэйвером (74), Джоном Макинроем, Рафаэлем Надалем (80), Иваном Лендлом, Роджером Федерером (98) и Джимми Коннорсом (109).
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В финале US Open Новак Джокович обыграл Хуана Мартина дель Потро (6:3; 7:6; 6:3) и в третий раз выиграл американский «Шлем».
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