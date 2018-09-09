Таким образом, как передает, взял второй титул «Большого шлема» в сезоне, 14-й – в карьере и третий – в Нью-Йорке.

Джокович, два месяца назад выигравший «Уимблдон», в четвертый раз в карьере взял на сезон большого одного «Шлема» (в 2011-м, 2015-м и 2016-м брал по три). В начале года он перенес операцию на локте, беспокоившем его несколько лет, и весной выпадал из топ-20.





По общему количеству титулов «Большого шлема» Джокович сравнялся с Питом Сампрасом и теперь уступает только Рафаэлю Надалю (17) и Роджеру Федереру (20).





31-летний серб сыграл в рекордном для Открытой эры восьмом финале US Open и 23-м – на всех «Шлемах» (третий показатель после Надаля и Федерера). Из семи своих последних титульных матчей на «Шлемах» уроженец Белграда выиграл шесть – кроме нью-йоркского финала-2016, проигранного Стэну Вавринке.





Джокович, в прошлом месяце ставший первым теннисистом, побеждавшим на всех турнирах серии «Мастерс», взял 71-й титул уровня ATP (в 102-м финале) и по этому показателю среди игроков Открытой эры идет седьмым за Родом Лэйвером (74), Джоном Макинроем, Рафаэлем Надалем (80), Иваном Лендлом, Роджером Федерером (98) и Джимми Коннорсом (109).