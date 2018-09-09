Как проходят субботники на заводе «Белкард»





Субботник на ОАО «Белкард» в Гродно. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»





Утром в 7:30 у входа на завод карданных валов в Гродно собирается толпа. Работа начинается в 8, но полчаса нужно на то, чтобы пройти проходную и переодеться. Все вроде, как всегда, с той лишь разницей, что это суббота – выходной день для большинства рабочих на предприятии. Все две тысячи работников обязаны прийти на субботник, чтобы бесплатно в свой свободный день работать минимум четыре часа.





Все началось после выступления Александра Лукашенко в Орше, когда президент Беларуси бесцеремонно всех обругал. Долго не думая, руководство завода издало приказ: провести месячник по наведению порядка в зданиях (помещениях) ОАО «Белкард» и на прилегающей территории в период с 20 августа по 20 сентября.





«За отсутствие на субботнике угрожают лишить премии»

Как рассказывает одна из работниц завода, которая попросила не называть ее имени, первый субботник состоялся 25 августа, а второй 8 сентября.





«Заставляют делать все: убирать не только свои рабочие места, но и все вокруг, мебель таскать, вырывать вручную траву вокруг территории и, чтобы обязательно, 10 см от бордюра! – рассказывает женщина. – Нет спецодежды, ничего. Нет даже перерыва на обед. Люди работают по четыре, а кто и по восемь часов в день! И это в свой свободный день. При том, что еще и запугивают нагло как. У нас и так зарплаты мизерные по 350 рублей в среднем. Вытягивают премии и доплаты, в итоге выходит на 400 рублей. Так руководство грозит, что за отсутствие на субботнике мы не получим доплат. За 25 августа уже составляют списки, кто был, а кто не был. Это просто ужас и какой-то маразм».





Часы работы на субботниках не оплачиваются. Не оплачивается также проезд, который рабочие оплачивают сами. Люди боятся за свои рабочие места, поэтому никто даже не пытается ссориться с руководством, добавляет женщина.





«Мы видим, как после разноса в Орше руководители государственных предприятий задергались, испугались, что они могут потерять свои хлебные, насиженные места и решили, обычным для них способом, путем запугивания эксплуатировать рабочих по субботам, чтобы прикрыть свое многолетнее неумелое руководство предприятием. Люди возмущены. На заводе одна из самых маленьких зарплат в городе, но и другую работу найти в Гродно проблематично, поэтому приходится против своей воли выходить на эти субботники. Несколько человек до меня звонили и просили помочь. К сожалению, я больше ничего не могу сделать, так как некоторое время назад уволился с предприятия, и на мои письма в Управлении по работе реагировать не будут, впрочем как и любая другая служба. Одна надежда на резонанс в СМИ», — говорит руководитель общественной инициативы «Городня» Анатолий Мышкевич, который ранее также работал на заводе «Белкард».





«Если директор боится за свою шкуру, пусть сам выходит на работу!»

Как рассказал активист, люди выполняют работу, которую делать не должны: убирают мусор, перетягивают металлолом, старую мебель.





«Несколько месяцев назад рабочий получил тяжелую травму на заводе при вывозе металлолома, сломал бедро и тазовые кости. А если это случится на субботнике, кто будет отвечать? Кто компенсирует человеку потерю здоровья? Если директор боится за свою работу, пусть сам выходит на работу в свои выходные и делает, что считает нужным», – говорит Анатолий Мышкевич.





Очередной субботник на заводе карданных валов в Гродно запланирован на 15 сентября.





Напомним, что принудительный труд в Беларуси запрещается согласно статье 13 Трудового кодекса РБ. В статье прописано, что принудительной работой считается работа, требуемая от работника под угрозой использования какого-либо воздействия с помощью насилия, в том числе в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы на нужды экономического развития.







