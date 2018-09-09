«Вы россиянин… Продвигайте своих дальше, я закончил»: белорусский боец Андрей Арловский устроил демарш в эфире российского канала

отмечает НН. Ситуация следующая: 15 сентября Орловского ждет бой с представителем России Шамилем Абдурахимовым. Российские журналисты пригласили белорусского бойца в студию накануне боя, но конструктивной беседы не вышло,НН.





Ведущие взялись рассуждать, почему Орловского не увольняют из бойцовской лиги по возрасту (бойцу 39 лет), на экране в этот момент крутили кадры наиболее разгромных поражений Андрея.





«Вы это в прямом эфире показываете?», — спросил он.





На утвердительный ответ Орловский встал и заявил, что ему не о чем говорить с журналистами.





«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы качаете [в контексте — продвигаете] только российских бойцов, и в какой-то момент это… ну… давайте просто закончим. Вы россиянин… качаете? Ну качайте дальше, я закончил», — отрезал Арловский.