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«Вы россиянин… Продвигайте своих дальше, я закончил»: белорусский боец Андрей Арловский устроил демарш в эфире российского канала

10.09.2018 09:28 — Разное | Партизан  
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Бойцовское сообщество и фанаты единоборств обсуждают демарш белоруса Андрея Орловского в эфире российского канала «Матч ТВ», когда боец покинул студию в прямом эфире из-за неуважения со стороны ведущих.

Ситуация следующая: 15 сентября Орловского ждет бой с представителем России Шамилем Абдурахимовым. Российские журналисты пригласили белорусского бойца в студию накануне боя, но конструктивной беседы не вышло, отмечает НН.

Ведущие взялись рассуждать, почему Орловского не увольняют из бойцовской лиги по возрасту (бойцу 39 лет), на экране в этот момент крутили кадры наиболее разгромных поражений Андрея.

«Вы это в прямом эфире показываете?», — спросил он.

На утвердительный ответ Орловский встал и заявил, что ему не о чем говорить с журналистами.

«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы качаете [в контексте — продвигаете] только российских бойцов, и в какой-то момент это… ну… давайте просто закончим. Вы россиянин… качаете? Ну качайте дальше, я закончил», — отрезал Арловский.


 
 
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Бойцовское сообщество и фанаты единоборств обсуждают демарш белоруса Андрея Орловского в эфире российского канала «Матч ТВ», когда боец покинул студию в прямом...
 
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