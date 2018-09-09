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«Вы россиянин… Продвигайте своих дальше, я закончил»: белорусский боец Андрей Арловский устроил демарш в эфире российского канала
Бойцовское сообщество и фанаты единоборств обсуждают демарш белоруса Андрея Орловского в эфире российского канала «Матч ТВ», когда боец покинул студию в прямом эфире из-за неуважения со стороны ведущих.
Ситуация следующая: 15 сентября Орловского ждет бой с представителем России Шамилем Абдурахимовым. Российские журналисты пригласили белорусского бойца в студию накануне боя, но конструктивной беседы не вышло,
Ведущие взялись рассуждать, почему Орловского не увольняют из бойцовской лиги по возрасту (бойцу 39 лет), на экране в этот момент крутили кадры наиболее разгромных поражений Андрея.
«Вы это в прямом эфире показываете?», — спросил он.
На утвердительный ответ Орловский встал и заявил, что ему не о чем говорить с журналистами.
«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы качаете [в контексте — продвигаете] только российских бойцов, и в какой-то момент это… ну… давайте просто закончим. Вы россиянин… качаете? Ну качайте дальше, я закончил», — отрезал Арловский.
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«Вы россиянин… Продвигайте своих дальше, я закончил»: белорусский боец Андрей Арловский устроил демарш в эфире российского канала
Бойцовское сообщество и фанаты единоборств обсуждают демарш белоруса Андрея Орловского в эфире российского канала «Матч ТВ», когда боец покинул студию в прямом...
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