В Гомеле управленцам на земле показали антикоррупционный видеоролик

В первом полугодии 2018 года в этой сфере зарегистрировано 47 преступлений против интересов службы, тогда как за 2017 год – 52.





По инициативе прокуратуры на заседании Гомельского облисполкома рассмотрены результаты работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений, которые совершили должностные лица сельскохозяйственных организаций.





В работе заседания участвовали прокурор Гомельской области Виктор Морозов, председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, начальник управления КГБ по Гомельской области Сергей Теребов, начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев, председатель Комитета государственного контроля Гомельской области Александр Атрощенко, главы администраций г. Гомеля , руководители городских и районных исполкомов региона и их заместители, руководители сельскохозяйственных предприятий. Общее число собравшихся превысило 500 человек.





В начале заседания его участникам продемонстрировали видеосюжет, снятый по инициативе отдела областной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью во взаимодействии с группой информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.





В видеоролике озвучено мнение граждан о работе компетентных органов по борьбе с коррупцией. Приведено интервью осужденных за коррупционные преступления, в котором они раскаивались в содеянном. Сожалели об утрате уважения в обществе, возможности работать на руководящих должностях, имущества, которое конфисковали на основании приговоров судов. О том, что из-за них также пострадали их родные и близкие.





Прокурор Гомельской области прокомментировал видеосюжет словами о том, что такое будущее ждет любого из присутствующих, если он совершит преступление против интересов службы. Виктор Морозов пожелал, чтобы этот материал стал профилактической мерой для должностных лиц, а, в первую очередь, руководителей органов местной власти. «Взяточничество и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями – самые распространенные преступления в данной сфере. Они причиняют ущерб государству в особо крупном размере, подрывают авторитет власти. А это абсолютно недопустимо», ‑ резюмировал прокурор.





Виктор Морозов информировал о проведенном в первом полугодии текущего года анализе соблюдения Декрета Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».





В качестве примера привел случаи, когда без согласования с председателем Жлобинского райисполкома на руководящие посты в ОАО «Бобовский» и КСУП «Краснобережский» были назначены двое мужчин, ранее уволенных из государственных органов по дискредитирующим основаниям. По результатам прокурорской проверки оба работника освобождены от занимаемых должностей.





«Доказательство жесткой и принципиальной позиции правоохранительных и судебных органов к председателям райисполкомов, совершившим коррупционные преступления, – осуждение их к реальным срокам лишения свободы», ‑ отметил в своем докладе начальник управления КГБ по Гомельской области. Сергей Теребов рассказал также о результатах расследования наиболее резонансных уголовных дел в отношении бывших руководителей райисполкомов, многие из которых связаны с сельским хозяйством.





По итогам заседания его участники приняли совместное решение об усилении ведомственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий АПК, мерах по профилактике коррупционной преступности среди должностных лиц, включая исполнительную ветвь власти.



