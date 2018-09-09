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МТС открыл «Вселенную интернета» в Национальной библиотеке: посетить выставку бесплатно могут все желающие

10.09.2018 10:29 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Интерактивная выставка для школьников «Вселенная интернета» открылась в
Национальной библиотеке Беларуси. Это совместный проект Министерства
образования, компании МТС и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Выставка
приурочена к началу учебного года и направлена на обучение школьников
безопасному поведению в интернете. Планируется, что после работы в Минске она
отправится в областные центры Беларуси.
«Вселенная интернета» — это шесть интерактивных зон. Они посвящены истории
интернета, правилам поведения в Сети, безопасному контенту и защите личной
информации. В игровой форме дети научатся пользоваться антивирусными программами,
генерировать надежные пароли, узнают, как правильно общаться в интернете, в том числе
с незнакомыми людьми, какую информацию о себе можно, а какую нельзя размещать в
социальных сетях.
МТС открыл «Вселенную интернета» в Национальной библиотеке: посетить выставку бесплатно могут все желающие
«Сегодня виртуальное пространство становится все более «реальным». Это особенно
проявляется среди детей и подростков: свободное время они все чаще проводят в
интернете, живому общению предпочитают обмен сообщениями в социальных сетях. В
условиях всепроникающего процесса цифровой трансформации невозможно и
бессмысленно постоянно контролировать поведение детей в Сети, но в наших силах
сделать их пребывание в интернете более безопасным с помощью ненавязчивых
образовательных проектов. Интерактивная выставка «Вселенная интернета»
позволяет донести до ребят базовые принципы безопасного поведения в Сети в
интересной, доступной форме. Систематичная реализация подобных проектов будет
способствовать не только усвоению правил, но и формированию осознанного отношения
к использованию интернета», — отметил директор ГИАЦ Минобразования Павел
Анатольевич Лис
«МТС — компания, дружественная детям. Выставка «Вселенная интернета» — это
продолжение проекта «Дети в интернете», который мы реализуем уже более 5 лет. Для
нас тема безопасного интернета для детей — стратегически важная. Это еще одно
подтверждение приверженности нашим ценностям и стремлениям — мы хотим, чтобы
современный мир инноваций и технологий был доступным, но самое главное, безопасным
для школьников и молодежи. Благодаря сотрудничеству с Министерством образования и
ЮНИСЕФ мы будем стремиться помогать детям использовать современные
технологии грамотно и с пользой, укрепить знания молодого поколения в области
кибербезопасности, работать с темой кибербуллинга, сетевым этикетом. Объединив
усилия, мы сможем быть эффективнее и сделать современный мир безопасным для
детей», — отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.
В рамках выставки пройдет опрос детей на тему кибербуллинга. Полученные данные
помогут оценить ситуацию по кибербуллингу среди школьников, а в будущем станут
основой для различных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в
киберпространстве.
МТС открыл «Вселенную интернета» в Национальной библиотеке: посетить выставку бесплатно могут все желающие
«Как показало последнее исследование ЮНИСЕФ, в Беларуси чаще всего с буллингом в
интернете сталкиваются подростки 13-17 лет. Интерактивная выставка, которую мы
запускаем, поможет им разобраться в том, как правильно вести себя в той или иной
сложной ситуации в Сети, и будет способствовать снижению уровня кибербуллинга. Я
бы хотел поблагодарить наших партнеров из МТС и Министерства образования за
продуктивную совместную работу, ведь именно такое государственно-частное
партнерство в интересах детей поможет внести свой вклад в достижение
общемировых Целей устойчивого развития», — подчеркнул представитель Детского
Фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.
Посетить выставку «Вселенная интернета» в Национальной библиотеке бесплатно смогут
все желающие: дети, родители и педагоги. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте
проекта, регистрация откроется 10 сентября.
История проекта
Интерактивная выставка «Вселенная интернета» продолжает проект «Дети в интернете»,
который компания МТС реализует в рамках соглашения с Министерством образования
Республики Беларусь при поддержке ГИАЦ Минобразования. За время проекта
безопасному поведению в Сети обучено более 8 500 школьников. Уроки прошли во всех
областях страны и многих районных городах Беларуси.
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
 
Теги: Минск
 
 
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