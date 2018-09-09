МТС открыл «Вселенную интернета» в Национальной библиотеке: посетить выставку бесплатно могут все желающие

Интерактивная выставка для школьников «Вселенная интернета» открылась в

Национальной библиотеке Беларуси. Это совместный проект Министерства

образования, компании МТС и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Выставка

приурочена к началу учебного года и направлена на обучение школьников

отправится в областные центры Беларуси.

«Вселенная интернета» — это шесть интерактивных зон. Они посвящены истории

интернета, правилам поведения в Сети, безопасному контенту и защите личной

информации. В игровой форме дети научатся пользоваться антивирусными программами,

генерировать надежные пароли, узнают, как правильно общаться в интернете, в том числе

с незнакомыми людьми, какую информацию о себе можно, а какую нельзя размещать в

социальных сетях.





«Сегодня виртуальное пространство становится все более «реальным». Это особенно

проявляется среди детей и подростков: свободное время они все чаще проводят в

интернете, живому общению предпочитают обмен сообщениями в социальных сетях. В

условиях всепроникающего процесса цифровой трансформации невозможно и

бессмысленно постоянно контролировать поведение детей в Сети, но в наших силах

сделать их пребывание в интернете более безопасным с помощью ненавязчивых

образовательных проектов. Интерактивная выставка «Вселенная интернета»

позволяет донести до ребят базовые принципы безопасного поведения в Сети в

интересной, доступной форме. Систематичная реализация подобных проектов будет

способствовать не только усвоению правил, но и формированию осознанного отношения

к использованию интернета», — отметил директор ГИАЦ Минобразования Павел

Анатольевич Лис