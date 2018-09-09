«Мясная корзина» в межсезонье…

Ситуация на зерновом рынке уже прояснилась, и результат скромнее прошлогоднего, однако розничные цены на мясо остаются почти на преж­нем уровне.

Основными поставщиками свинины и говядины для нужд потребкооперации района, в т. ч. общепита, являются сельхозпредприятия Брестчины. Селяне очень редко «сотрудничают» с заготовителями райпо. Разве что индивидуальные предприниматели пользуются услугами аттестованного цеха забоя животных с целью одновременно получить здесь разрешительные документы для реализации свинины на рынке (плата за услугу – 52 коп., без НДС, за 1 кг убойного веса животного; КРС – 39 коп.)

Поинтересовалась «мясными» закупочными ценами. Заместитель председателя райпо по заготовкам, промышленности и внешнеэкономической деятельности Иван Голубкович подтвердил, что с 8 февраля нынешнего года они не повышались, и сегодня говядину 1-й категории – взрослый КРС убойным весом – принимают по 4,47 руб., 2-й категории – 3,58 руб., тощую – 1,73 (без учета НДС). Свиней закупают по 3,15 руб. за 1 кг живого веса.

Два мясных цеха райпо – в Каменце и Высоком – выпускают собственную мясную продукцию и полуфабрикаты для реализации в рознице. Есть свинина в холодильных витринах магазинов райпо в виде весовых кусков (разруб по-крестьянски). Как пояснил мой собеседник, отпускная цена говядины и свинины из холодильных камер предприятиям торговли и общепита тоже не повышалась с начала этого года; и в целом ее повышение в течение года не должно превышать процент инфляции. Далее включается механизм торговых наценок, однако здесь важно не «перегнуть палку» – иначе товар не будет раскуплен.

В каменецкой «Мясной лавке», что на площадях продовольственного магазина «Валентина», подтвердили: с начала этого года розничная цена свинины на кости не увеличивалась, охлажденную предлагают покупателям по 6,93 руб., замороженную разновесовыми кусками – по 7,30; говядина котлетная по-прежнему – 7,58.

В каменецкой «Кулинарии» свинина (рубанка) с соответствующими «общепитовскими» наценками сегодня – 6,26 руб. Месяц назад на ценнике была цифра – 5,80. На говядину цена осталась прежней – 7-8 руб., в зависимости от ее категории.

Многие из нас привыкли делать мясные покупки в фирменных магазинах «Беловежского», где цены – от производителя, что привлекает покупателей. А любители домашней продукции, полученной на травах, овощах и зерне, «ищут» ее у хозяев крестьянских подворий, чаще всего – в убойном весе, в виде четверти или полутуши. Селяне ценят их в среднем 6,5 руб. за 1 кг, боясь отпугнуть покупателя более высокой ценой.

В мясных рядах торгового унитарного предприятия «Брестский рынок» на 5 сентября ценники были довольно пестрыми: шпик свиной – сало – ценили от 4 до 10 руб., что зависит от его разновидности; мясные полуфабрикаты из говядины (тазобедренная часть) – от 8 до 12 руб.; из свинины (шейная часть) – от 8,5 до 10 руб.; из тазобедренной части свинины – от 7,5 до 9 руб.

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За пару поросят на рынке сегодня просят в среднем 200 руб. – кому-то нелишняя информация, поскольку та же свинина начинается со свиненка.

Галина НОВИК.

Фото Наталии КОВПАНЬКО.