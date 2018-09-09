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Детские "умные" часы Xiaomi оценили в 44 доллара

10.09.2018 11:03 — Разное | Tut.by  
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Xiaomi представила в Китае смарт-часы для детей Xiaoxun Children Smartwatch S2. Об этом пишет gagadget.com.


Диагональ дисплея аппарата составляет 1,3 дюйма, есть защитное 2,5D-стекло. В наличии также GPS и Wi-Fi, порт microUSB, слот для SIM-карты формата nanoSIM и китайская навигационная система China Beidou. С помощью приложения родители могут отслеживать, где находится их ребенок и присматривать за ним через встроенную камеру.

Xiaoxun Children Smartwatch S2 защищены от воды и пыли, а также оснащаются клавишей SOS. При ее нажатии на заранее указанный номер отправляются данные с местоположением часов. В устройство также встроили модули, позволяющие считать шаги, калории и другие виды активности.

От полного заряда аккумулятора на 730 мАч часы могут выдержать до девяти часов в режиме разговора или семь дней в фитнес-режиме. В Китае за Xiaoxun Children Smartwatch S2 просят около 44 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смарт-часы:

 
 
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При нажатии экстренной кнопки часы отправляют родителям координаты ребенка.
 
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