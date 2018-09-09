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Соболенко сохранила место в топ-20 рейтинга WTA, Саснович вошла в топ-30
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, что первая ракетка Беларуси дошла до 1/8 финала US Open, уступив лишь будущей чемпионке — Наоми Осаке.
Александра Саснович поднялась на 30-ю строчку, Виктория Азаренко — на 61-ю, Вера Лапко — на 69-ю.
Первое место сохраняет румынка Симона Халеп. Наоми Осака взлетела на седьмую строчку.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975.
3 (4). Ангелика Кербер (Германия) — 5425.
4 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585.
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.
7 (19). Наоми Осака (Япония) — 4115.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.
9 (3). Слоан Стивенс (США) — 3912.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.
…20 (20). Арина Соболенко — 2320
…30 (33). Александра Саснович — 1485.
…61 (79). Виктория Азаренко — 951.
…64 (72). Вера Лапко — 899.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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