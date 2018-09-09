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Соболенко сохранила место в топ-20 рейтинга WTA, Саснович вошла в топ-30

10.09.2018 11:01 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).


Фото: twitter.com/WTA

Напомним, что первая ракетка Беларуси дошла до 1/8 финала US Open, уступив лишь будущей чемпионке — Наоми Осаке.

Александра Саснович поднялась на 30-ю строчку, Виктория Азаренко — на 61-ю, Вера Лапко — на 69-ю.

Первое место сохраняет румынка Симона Халеп. Наоми Осака взлетела на седьмую строчку.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975.

3 (4). Ангелика Кербер (Германия) — 5425.

4 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585.

6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.

7 (19). Наоми Осака (Япония) — 4115.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.

9 (3). Слоан Стивенс (США) — 3912.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.

…20 (20). Арина Соболенко — 2320

…30 (33). Александра Саснович — 1485.

…61 (79). Виктория Азаренко — 951.

…64 (72). Вера Лапко — 899.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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