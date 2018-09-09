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Блогер сделал девушке предложение с помощью игры про Человека-паука, но та его бросила
На одном из кинотеатров Манхеттена в недавно вышедшей игре про Человека-паука (
Однако 8 сентября Тайлер Шульц опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором рассказал печальную историю. Как выяснилось, девушка Мэдди, которой он и адресовал таким необычным способом свое сообщение, бросила его.
«Три, четыре недели назад моя девушка бросила меня и стала встречаться с моим братом. Фактически, пустив коту под хвост пять лет, что мы провели вместе, и, в общем-то, плюнув мне в лицо, сказав, что она хотела, чтобы предложение ей сделали как-то иначе. Всё это может войти в историю как самая грустная пасхалка», — рассказал он.
Тем не менее блогер поблагодарил разработчиков за то, что выполнили его просьбу, и выразил радость от того, что кого-то, быть может, вдохновил своим поступком.
Студия уже предложила поменять надпись на что-либо другое: Тайлер Шульц сначала отказался, но затем написал, что у него есть одна идея. Без каких-то подробностей.
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Это очень грустная пасхалка.
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