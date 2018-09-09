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Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября

10.09.2018 — Разное | Герой працы  
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентябряГороскоп на неделю с 10 по 16 сентября

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Овен
В понедельник или вторник вероятны денежные поступления, однако не спешите бежать в магазин и все тратить на всякие бесполезные мелочи. В среду будьте осторожны при обращении с чужими деньгами. В пятницу на работе вам может стать откровенно скучно. Однако это не повод отлынивать от своих обязанностей.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Телец
Постарайтесь не выбрасывать деньги на покупки по своим сиюминутным желаниям, эти вещи вам не пригодятся, а ущерб бюджету нанесут. Возможны непредвиденные затраты на подрастающее поколение. В среду вероятны денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Близнецы
В понедельник будут удачными деловые переговоры. У вас появятся новые клиенты, заказчики или спонсоры. В четверг может стартовать новый, выгодный и интересный для вас проект. В субботу будут удачны покупки и приобретения.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Рак
Ваш авторитет на работе растет. Финансовое положение стабилизируется, но ему еще далеко до идеала. На этой неделе можно получить кредит под выгодные проценты. Пятница - неудачный день для заключения контрактов и договоров.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Лев
Финансовое положение недостаточно стабильно, так что пореже заходите в магазины. Но не отчаивайтесь, нестабильность временная, и скоро ситуация изменится в лучшую сторону. У вас может появиться новый начальник.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Дева
Денежные поступления вероятны лишь в конце недели, поэтому, планируйте бюджет в соответствии с вашими возможностями. Не бросайте деньги на ветер, может возникнуть такая ситуация, когда в нужный момент вы будете не способны помочь близким людям. В воскресенье могут поступить интересные деловые предложения.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Весы
Самое главное сейчас - вовремя создать стратегический финансовый запас. Отложенные деньги пригодятся либо для наступающего отпуска, либо для столь давно ожидаемой покупки. Постарайтесь тщательно планировать как свой личный, так и семейный бюджет. Это поможет избежать многих проблем.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Скорпион
Эта неделя благоприятна для зарабатывания денег и продвижения по карьерной лестнице. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Возможны удачные поездки и встречи с интересными людьми. Финансовое положение стабильное. У вас появится дополнительная прибыль.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Стрелец
Деньги у вас есть, но постарайтесь тратить их с умом. Важно вникать в содержание бумаг, которые вы подписываете. Будьте вдумчивы и осторожны и не идите на поводу эмоций, иначе ваша азартность в четверг или воскресенье грозит спровоцировать проблемы.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Козерог
Желательно найти новых деловых партнеров и заложить фундамент бизнеса, который через некоторое время начнет приносить прибыль. Вероятен успех в коллективной работе, новый проект лучше начинать не в одиночку.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Водолей
В понедельник вероятны значительные денежные поступления, которые сбалансируют ваш бюджет. Возможно, в первой половине недели появятся дополнительные источники доходов. В четверг будьте бдительны, так как ваши партнеры могут оказаться ненадежными. Доверяй, но проверяй.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Рыбы
Начало недели может ознаменоваться долгожданными денежными поступлениями. Только не стоит хвастаться своими финансовыми успехами. И вообще меньше говорите, больше делайте. Не увлекайтесь тратами в пятницу и в выходные.
 
 
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября Овен В понедельник или вторник вероятны денежные поступления, однако не спешите бежать...
 
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