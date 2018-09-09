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Волковычанин гнал самогон под Гродно
10.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
7 сентября близи д. Бондари Гродненского района сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве обнаружены самогонный аппарат и 4000 л браги, принадлежащие неработающему жителю Волковыска. Аппарат и брага уничтожены, сообщает
Фото случайно
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7 сентября близи д. Бондари Гродненского района сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве обнаружены самогонный аппарат и 4000 л...
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