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Волковычанин гнал самогон под Гродно

10.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Волковычанин гнал самогон под Гродно

7 сентября близи д. Бондари Гродненского района сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве обнаружены самогонный аппарат и 4000 л браги, принадлежащие неработающему жителю Волковыска. Аппарат и брага уничтожены, сообщает сайт МВД.

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7 сентября близи д. Бондари Гродненского района сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве обнаружены самогонный аппарат и 4000 л...
 
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