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Власти сначала снесли здание «Авангарда», а потом ответили на петицию за его сохранение

10.09.2018 11:15 — Разное | KYKY  
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29 августа мы писали, что власти начали снос здания кинотеатра «Авангард» в Грушевке, даже не ответив на петицию за его сохранение. Сейчас защищать уже нечего – здание разрушено. А 7 сентября власти, пусть и невовремя, но все-таки ответили на петицию. 

Ответ пришел из комитета архитектуры и градостроительства за подписью зампредседателя Ольги Верамей. В ответе сообщается, что согласно откорректированному ПДП на месте кинотеатра предусмотрена постройка детского сада на 230 мест. А весь земельный участок (вокруг «Авангарда» пустырь) «входит в состав общественной зоны с размещением культурно-развлекательного центра, библиотеки, детского сада, поликлиники, промтоварного магазина и кафе». Также в ответе рассказали, что если минчане хотят придать зданию статус историко-культурной ценности, им следует подать это предложение в Мингорисполком в письменном виде со всеми доказательствами.

 

 
 
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29 августа мы писали, что власти начали снос здания кинотеатра «Авангард» в Грушевке, даже не ответив на петицию за его сохранение. Сейчас защищать уже нечего –...
 
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