«Лучший театральный директор Беларуси» уволился из Купаловского

Павел Поляков, который с 2009 года работал генеральным директором Купалвского театра, подал заявление об увольнении, пишет «Наша Нiва» с ссылкой на Иосифа Турко, заместителя директора.

«Да, Павел Иванович написал заявление и уходит. Пока его обязанности временно исполняет Григорий Лаповок. Кто будет гендиректором далее – решить Министерство культуры, пока нам об этом неизвестно», – сообщил Иосиф.

Павел Поляков работал генеральным директором Купаловского театра с 2009 года. До 2009-го Поляков занимал должность директора в Театре юного зрителя. Многие культурные деятели называют его «лучшим театральным директором в Беларуси». Он пришел в Купаловский почти одновременно с художественным руководителем Николаем Пинигиным.