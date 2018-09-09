ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лучший театральный директор Беларуси» уволился из Купаловского

10.09.2018 10:02 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Павел Поляков, который с 2009 года работал генеральным директором Купалвского театра, подал заявление об увольнении, пишет «Наша Нiва» с ссылкой на Иосифа Турко, заместителя директора.

«Да, Павел Иванович написал заявление и уходит. Пока его обязанности временно исполняет Григорий Лаповок. Кто будет гендиректором далее – решить Министерство культуры, пока нам об этом неизвестно», – сообщил Иосиф.

Павел Поляков работал генеральным директором Купаловского театра с 2009 года. До 2009-го Поляков занимал должность директора в Театре юного зрителя. Многие культурные деятели называют его «лучшим театральным директором в Беларуси». Он пришел в Купаловский почти одновременно с художественным руководителем Николаем Пинигиным.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Поляков, который с 2009 года работал генеральным директором Купалвского театра, подал заявление об увольнении, пишет «Наша Нiва» с ссылкой на Иосифа Турко,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Столине Mercedes протаранил забор после столкновения с микроавтобусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика