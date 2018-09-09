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На метро в Зеленом луге потратят больше миллиарда долларов
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На сайте Мингорсовета опубликовали
Цена одного километра линии метро составит около 225,75 миллионов рублей. В среднем между станциями будет расстояние в 1,2 километра. Длина платформ – 106 метров, а ширина – 17,1 метра, за исключением «Логойской», где будет всего 12,9 метра.
Для строительства линии придется переустроить коллектор «Центр» и переустроить коллектор Слепянской водной системы, а также пересечь Свислочь. Станцию «Парк Дружбы народов» будут проектировать как перспективный пересадочный узел с четвертой линией метро. Строительство метро предполагает снос большого квартала частного сектора в районах улиц Тиражная и Широкая.
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