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На метро в Зеленом луге потратят больше миллиарда долларов

10.09.2018 09:51 — Разное | KYKY  
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На сайте Мингорсовета опубликовали отчет о воздействии на окружающую среду по строительству второго участка третьей линии метро, пишет reform.by. Речь о семи станциях, которые начнутся после «Юбилейной площади» на улице Кальварийской и закончатся станцией «Зеленый Луг». Общая стоимость строительства – больше миллиарда долларов. 

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Цена одного километра линии метро составит около 225,75 миллионов рублей. В среднем между станциями будет расстояние в 1,2 километра. Длина платформ – 106 метров, а ширина – 17,1 метра, за исключением «Логойской», где будет всего 12,9 метра.

Для строительства линии придется переустроить коллектор «Центр» и переустроить коллектор Слепянской водной системы, а также пересечь Свислочь. Станцию «Парк Дружбы народов» будут проектировать как перспективный пересадочный узел с четвертой линией метро. Строительство метро предполагает снос большого квартала частного сектора в районах улиц Тиражная и Широкая.

 
 
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На сайте Мингорсовета опубликовали отчет о воздействии на окружающую среду по строительству второго участка третьей линии метро, пишет reform.by. Речь о семи станциях,...
 
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