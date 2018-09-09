Беларусь одолжит $2 миллиарда у Китая и России

Министр финансов Максим Ермолович рассказал о путях снижения госдолга и заявил, что Беларусь в ближайшие несколько лет возьмет в долг два миллиарда долларов у России и Китая, пишет TUT.by с ссылкой на телеканал СТВ.

Сначала глава Минфина рассказал, что нужно для снижения уровня госдолга: «Для того чтобы обеспечить снижение уровня государственного долга, надо тратить меньше, чем мы зарабатываем. Поэтому определенные доходы бюджета, которые не имеют постоянного характера, связанные с нефтяной конъюнктурой, будут направляться на погашение государственного долга».

По словам Максима Ермоловича, есть три направления для сглаживания пиковых выплат: «Первое направление – мы идем на новые рынки заимствования с тем, чтобы часть этого долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета и не ухудшая качество финансирования бюджетной сферы. За счет доходов, связанных с нефтяной конъюнктурой, мы погасим часть долга. Предполагается, что это порядка 25% от общего объема погашения. 75% долга мы будем рефинансировать».

Вторым направлением, по словам министра, является «привлечение ресурсов на более комфортные сроки по более комфортным ставкам. Над этим мы тоже работаем. Мы ищем рынки, где ставки даже ниже, чем наши достаточно эффективные привлечения на рынке евробондов в прошлом году, в этом году», – пояснил глава Минфина.

Третье направление – выработка стратегии, при которой не государство будет основным заемщиком на реализацию коммерческих проектов, а предприятия сами найдут ресурсы.

Также Максим Ермолович рассказал, что Беларусь готовится к размещению суверенных облигаций на китайском и российских рынках: «Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков (российского, китайского и иных рынков, на которых Беларусь может работать) мы сможем привлечь заимствования в сумме до двух миллиардов долларов США суммарно за несколько лет».

Беларусь в 2019-2025 годах планирует потратить на внешний и внутренний госдолг 23,46 миллиарда долларов. При этом в 2019-2023 годах платежи составят 18,5 миллиарда: от 3,6 в 2019 году до почти четырех миллиардов в 2023-м. В последние два года ожидается, что платежи по госдолгу снизятся до 2,59 и 2,36 миллиардов долларов соответственно.

На 1 августа 2018 года внешний госдолг составлял 16,5 миллиарда долларов, уменьшившись с начала года на 179 миллионов.

Беларусь отказалась от программы МВФ

«Мы разрабатывали вместе с экспертами Международного валютного фонда программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. В принципе, по ключевым моментам этой реформы наши позиции совпали. Мы вышли на программу, но разошлись в сроках ее реализации. МВФ настаивал на более сжатом периоде реализации реформ. Глава государства указал нам, что это будет большой шок для нашего населения, и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось. Теперь работаем в рамках программы социально-экономического развития, которая одобрена Всебелорусском народным собранием», – добавил Максим Ермолович.