На полумарафоне девушку в обмороке донесли до финиша. Теперь ее ищут, чтобы вручить медаль

Александр Патлис на своей странице в Facebook рассказал, что на минском полумарафоне за километр до финиша он увидел двух парней, которые несли девушку с судорогой и в обмороке. Он помог парням, взяв девушку себе на руки, и донес ее до финиша, где отдал скорой. Теперь он хочет узнать, кто она, и просит организаторов дать ей медаль.

«Ребята так устали, что больше не могли нести. Я не знаю ее имени, не знаю откуда она. Я просто занес ее на финиш и передал медикам. Мне кажется она должна получить медаль. Скорее всего ее увезли в больницу. Пишу это не ради внимания, поймите правильно. Дорогие организаторы, мой номер – 1870, мы зашли на финиш вместе. Помогите найти человека и вручите ей медаль. Она ее заслужила кровью, потом и здоровьем», – написал Александр.