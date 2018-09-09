В Узденском районе мотоциклист при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором

Мотоциклист получил травмы при столкновении с трактором в Узденском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Авария произошла 8 сентября, в 15.00, вблизи поселка Каменка. По предварительной информации, на 77-м километре трассы Пуховичи — Узда — Негорелое 45-летний местный житель на тракторе «Беларус» совершил столкновение с 26-летним мотоциклистом. Тракторист совершал маневр левого поворота, а мотоциклист — обгон.





В результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.