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В Узденском районе мотоциклист при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором

10.09.2018 11:18 — Разное | Tut.by  
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Мотоциклист получил травмы при столкновении с трактором в Узденском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Авария произошла 8 сентября, в 15.00, вблизи поселка Каменка. По предварительной информации, на 77-м километре трассы Пуховичи — Узда — Негорелое 45-летний местный житель на тракторе «Беларус» совершил столкновение с 26-летним мотоциклистом. Тракторист совершал маневр левого поворота, а мотоциклист — обгон.


В результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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