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В Узденском районе мотоциклист при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором
Мотоциклист получил травмы при столкновении с трактором в Узденском районе. Об этом
Авария произошла 8 сентября, в 15.00, вблизи поселка Каменка. По предварительной информации, на 77-м километре трассы Пуховичи — Узда — Негорелое 45-летний местный житель на тракторе «Беларус» совершил столкновение с 26-летним мотоциклистом. Тракторист совершал маневр левого поворота, а мотоциклист — обгон.
В результате ДТП водитель мотоцикла Suzuki получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 8 сентября, в 15.00, вблизи поселка Каменка.
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