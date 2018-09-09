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В Слуцке сын до смерти избил своего отца

10.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке 6 сентября в 20.40 в своей квартире со следами побоев обнаружен труп пенсионера.

По предварительным данным, следствием установлено, что 4 сентября его в ссоре избил проживающий совместно 44-летний сын, неработающий, ранее судимый. Подозреваемый задержан.

МВД РБ

 
 
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В Слуцке 6 сентября в своей квартире со следами побоев обнаружен труп пенсионера.
 
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