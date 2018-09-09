|
«Мы не знаем, как еще обозначить эту проблему». Брестчане просят знаменитостей помочь им в борьбе с заводом «Айпауэр»
10.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Брестские активисты, борющиеся против строительства аккумуляторного завода «Айпауэр», обратились к российским и беларусским знаменитостям с просьбой помочь решить их проблему.
Для этого они составили публичное письмо, копию которого получил и Зелёный портал. Редакция связалась с авторами обращения, чтобы узнать, чего они ждут от своей новой акции.
«Мы, жители города Бреста, обращаемся к Вам с криком о помощи. На чашу весов поставлено будущее нашей страны – наши дети, их жизнь, здоровье и благополучие!» - с таких слов начинается письмо, которое получили известные российские и беларусские спортсмены, телеведущие, певцы, шоумены.
Всего в списке указано шестьдесят человек, среди которых указаны музыкант Андрей Макаревич, ученый Жорес Алферов, космонавт Петр Климук и пр.
В письме активисты рассказывают о том, какой вред Бресту нанесет будущее производство и как местные чиновники подавляют активность неравнодушных к экологии горожан.
«Под угрозой здоровье населения и экология 350-тысячного города над Бугом – города с тысячелетней историей, крепости-героя Бреста, где все освящено бессмертным подвигом наших дедов и прадедов, несгибаемой силой духа, отвагой, героизмом и воинской доблестью в борьбе со злом и несправедливостью!» - говорится в письме.
Представительница инициативной группы Светлана Станкевич рассказала Зелёному порталу, что идея обратиться к знаменитостям возникла потому, что другие методы борьбы не приносят необходимого результата.
«Дело в том, что мы пишем везде, по всем инстанциям, отправляем письма в Администрацию президента, но вопрос не решается».
Действительно, брестская администрация заняла по отношению к протестующим жесткую позицию: было отклонено восемь заявок на проведение митингов, началось уголовное преследование блогеров, освещающих активность горожан.
«Мы не знаем, как еще обозначить эту проблему. И поэтому мы решили действовать так, чтобы известные люди как-то нам помогли в этом смысле. Мы уже отправили часть писем и уже начали приходить первые ответы: люди сочувствуют нам и предлагают помочь. Конечно, финансовая помощь в этом вопросе нужна. Но так ведь не скажешь «Дайте нам денег», хотя было бы неплохо. В большей степени письмо написано для того, чтобы о нашей проблеме узнало как можно больше людей. Может после этого власти дадут ответы на наши вопросы, разрешат нам митинги проводить. В общем, нам нужно для людей как-то доносить информацию, а нам всячески образом препятствуют это делать».
Активистка затруднились спрогнозировать, сколько человек ответит им, но пока настроены оптимистично.
«Люди уже начинают нам отвечать, потихонечку переписываемся, более подробную информацию о заводе им даем. Вчера я переписывалась с одним политиком, который обещал нам помочь. Другой человек обещал распространить информацию дальше – у него есть каналы свои. В общем, пока мы рассчитываем на как можно широкий медийный охват нашей проблемы».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы не знаем, как еще обозначить эту проблему». Брестчане просят знаменитостей помочь им в борьбе с заводом «Айпауэр»
Брестские активисты, борющиеся против строительства аккумуляторного завода «Айпауэр», обратились к российским и беларусским знаменитостям с просьбой помочь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)