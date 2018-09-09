«Мы не знаем, как еще обозначить эту проблему». Брестчане просят знаменитостей помочь им в борьбе с заводом «Айпауэр»

Брестские активисты, борющиеся против строительства аккумуляторного завода «Айпауэр», обратились к российским и беларусским знаменитостям с просьбой помочь решить их проблему.



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Для этого они составили публичное письмо, копию которого получил и Зелёный портал. Редакция связалась с авторами обращения, чтобы узнать, чего они ждут от своей новой акции.

«Мы, жители города Бреста, обращаемся к Вам с криком о помощи. На чашу весов поставлено будущее нашей страны – наши дети, их жизнь, здоровье и благополучие!» - с таких слов начинается письмо, которое получили известные российские и беларусские спортсмены, телеведущие, певцы, шоумены.

Всего в списке указано шестьдесят человек, среди которых указаны музыкант Андрей Макаревич, ученый Жорес Алферов, космонавт Петр Климук и пр.

В письме активисты рассказывают о том, какой вред Бресту нанесет будущее производство и как местные чиновники подавляют активность неравнодушных к экологии горожан.

«Под угрозой здоровье населения и экология 350-тысячного города над Бугом – города с тысячелетней историей, крепости-героя Бреста, где все освящено бессмертным подвигом наших дедов и прадедов, несгибаемой силой духа, отвагой, героизмом и воинской доблестью в борьбе со злом и несправедливостью!» - говорится в письме.

Представительница инициативной группы Светлана Станкевич рассказала Зелёному порталу, что идея обратиться к знаменитостям возникла потому, что другие методы борьбы не приносят необходимого результата.

«Дело в том, что мы пишем везде, по всем инстанциям, отправляем письма в Администрацию президента, но вопрос не решается».

Действительно, брестская администрация заняла по отношению к протестующим жесткую позицию: было отклонено восемь заявок на проведение митингов, началось уголовное преследование блогеров, освещающих активность горожан.

«Мы не знаем, как еще обозначить эту проблему. И поэтому мы решили действовать так, чтобы известные люди как-то нам помогли в этом смысле. Мы уже отправили часть писем и уже начали приходить первые ответы: люди сочувствуют нам и предлагают помочь. Конечно, финансовая помощь в этом вопросе нужна. Но так ведь не скажешь «Дайте нам денег», хотя было бы неплохо. В большей степени письмо написано для того, чтобы о нашей проблеме узнало как можно больше людей. Может после этого власти дадут ответы на наши вопросы, разрешат нам митинги проводить. В общем, нам нужно для людей как-то доносить информацию, а нам всячески образом препятствуют это делать».

Активистка затруднились спрогнозировать, сколько человек ответит им, но пока настроены оптимистично.

«Люди уже начинают нам отвечать, потихонечку переписываемся, более подробную информацию о заводе им даем. Вчера я переписывалась с одним политиком, который обещал нам помочь. Другой человек обещал распространить информацию дальше – у него есть каналы свои. В общем, пока мы рассчитываем на как можно широкий медийный охват нашей проблемы».