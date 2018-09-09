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С 10 по 15 сентября в ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина пройдёт НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ БИБЛИОТЕК

10.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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День библиотек проводится в Республике Беларусь ежегодно 15 сентября. Это профессиональный праздник сотрудников библиотечного дела, который они отмечают вместе с читателями. С 10 по 15 сентября в ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина пройдёт НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ БИБЛИОТЕК. Огромное количество мероприятий пройдёт на базе 15 библиотек, которые располагаются в каждом микрорайоне нашего города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58707.php

С 10 по 15 сентября в ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина пройдёт НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ БИБЛИОТЕК

ЦГДБ на набережной Ф. Скорины, 32 приглашает:

10.09 Экскурсия «Семь чудес библиотеки» где можно будет не только полистать новинки детской литературы, но и узнать какие «чудеса» живут в библиотеке;

12.09 Библио-дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай, для тех, кто любит не только читать, но и заниматься спортом ;

13.09 Историческое путешествие «Библиотеки вчера, сегодня, завтра», во время которого вы узнаете: какие были первые библиотеки, и заглянуть в будущее и побывать в библиотеке 22 или 23 века;

14.09 Конкурс библиотечных правил «Легко найдём любую книгу», где каждый может себя попробовать в роли библиотекаря. Галерея мнений «Моя любимая книга», делимся впечатлениями о книгах, которые Вас поразили.

13.09 Библиоакция “Урок литературы в школе”

Первый урок в интерьере читального зала проведет Ершова Елена Владимировна, директор ГУО «Средняя школа №16». Тема урока: «А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Акция будет проводиться на протяжении всего учебного года. Приглашаем учителей русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, учреждений образования города Бреста провести урок литературы в стенах читального зала Брестской ЦГБ им. А.С. Пушкина

12.09 Библиотека - филиал №1 ждёт Вас на литературно-экологическом круизе «Удивительное рядом». Ребят ждут удивительные открытия в игротеке Деда Природоведа, конкурсы загадок, викторины и экологическая игра «Хочу всё знать».

Библиотека - филиал №3 имени Я. Купалы:

12.09. День семейного чтения «Любимые книги моей семьи», для вас пройдёт выставка-обзор «Великий Лев Толстой» и литературная игра-викторина, «Из какой книги литературный герой?»;

13.09 День книжных новинок «Радуем читателей новинками» («Книжное ревю «Почитайте на досуге»), экскурсия для дошкольников «Здравствуй, здравствуй, Книжкин дом»;

15.09 День открытых дверей «Для Вас открыты наши двери и сердца». Вас ждут библиотечные акции, исторический дайджест, выставка-хобби (творчество библиотекарей);

15.09 Библиотека - филиал №4 проводит вечер-бенефис, чествование самых верных и преданных читателей библиотеки «Любовь к книгам – гордость и слава моей жизни».

Библиотека - филиале №5 приглашает юных читателей проверить свои познания в детской литературе на литературном ринге «Узнаем книгу с первой строчки».

10.09 Открыть для себя богатство фонда библиотеки на дне информации «Сокровища книжных полок».

Библиотека-филиал №6

12.09 Литературное путешествие по книгам Бориса Заходера. «Когда читатель улыбается». Путешествие начнётся с первого стихотворения «Морской бой». А самых рассеянных читателей ждёт «Выставка забытых вещей».

Библиотека - филиал №7 «Юность» им. В Колесника:

12.09 Эрудит - круиз «Снова зовёт ветер путешествий» пригласит в Королевство кривых зеркал. Ребята пройдут все испытания, которые прошли герои книги Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал»;

14.09 «Книга или компьютер», пожалуй, один из главных вопросов современности, вместе попытаемся найти ответ на беседе-диспуте «Компьютер или книга: за и против».

День открытых дверей «В страну Книгарию» пройдёт в библиотеке-филиале №9. Познакомимся с историей возникновения самой старейшей библиотеки в мире, узнаем имена первых известных библиотекарей. Дополнением к празднику станет познавательная викторина «В мире сказок» и торжественное посвящение в читатели.

11.09 Эко-дом «Заходи в зелёный дом – чудеса увидишь в нём» распахнёт свои двери в библиотеке-филиале №11. Путешествие по сказкам, встречи со сказочными героями (Машей и медведем, бабой – ягой, клоуном).

Библиотека - филиала №14:

11.09 Фото-эксклюзив «Приходите! У нас интересно!» Выставка фотографий с мероприятий разных лет, которые прошли в библиотеке.

15.09 День библиотечных идей: Библиотечная экспозиция «Очаг культуры и добра», для детей выставка-сюрприз «Встреча с интересной книгой».

 
Теги: Брест
 
 
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День библиотек проводится в Республике Беларусь ежегодно 15 сентября. Это профессиональный праздник сотрудников библиотечного дела, который они отмечают вместе...
 
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