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Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года

10.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мероприятия в г. Бресте с 10 по 16 сентября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58703.php

Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года

Дата

Наименование мероприятия

Место и время проведения

10.09 — 15.09.2018

Выставка старинного кирпича «Цэгла Inkognita»

Брестская областная научно-техническая библиотека,
ул. Пушкинская, 19, 5 этаж.

Время работы:
понедельник-пятница: 18.30-19.00,
суббота: 10.00-18.00, 
выходной – воскресенье.

10.09 — 23.09.2018

Выставка «В мире животных»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.

Время работы с 10 до 17.30. 
Выходной: понедельник

10.09 — 15.09.2018

Акция по благоустройству города «За дело!» (по инициативе ГО «БРСМ»)

Ул. Набережная Ф.Скорины

Начало в 10.00

10.09 — 14.10.2018

Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие», приуроченная к 1000-летию города Бреста. 

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.

Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник

10.09 — 15.09.2018

Неделя рекламы библиотек

Согласно афише мероприятия.

10.09 – 07.11.2018

5-ая выставка художников изостудии Института Третьего Возраста «Этот разный прекрасный возраст»

Художественный музей ГУ Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

11.09 – 16.09.2018

Выставка итоговых работ выпускников изобразительной школы искусств имени А.А.Алонцева

Выставочный зал ООКЦ
ул. Советская, 54

Время работы: 10.00 — 18.30
Выходные: понедельник, вторник

11.09.2018

Торжественное открытие ХХIII Международного театрального фестиваля «БЕЛАЯ ВЕЖА»

Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси
ул. Ленина, 21

Начало в 18.00

11.09.2018

Вечер памяти Иосифа Кобзона

Российский центр науки и искусства
ул. Московская, 208а/1

Начало в 17.00

12.09.2018

Танцевальная программа клуба афро-латиноамериканских танцев БреСтарДэнс в Международный день зука

Перекресток ул. Советская и ул. Гоголя (возле клуба Абрис со стороны ул. Советская)

Время проведения: 18.30 – 19.30

12.09.2018

Чемпионат Республики Беларусь по велосипедному спорту в командной и многодневной гонке среди мужчин. Возложение венков к Вечному огню

МК «Брестская крепость герой»

Начало в 12.00.

13.09.2018

Концертно-лекционная группа с детской музыкальной программой «КОШКИН ДОМ»

ДК Профсоюзов
ул.Московская, 275

Начало в 12.30

13.09.2018

Музейный проект «Календарь» Всемирный день парикмахера

Брестский областной краеведческий музей
ул.К.Маркса,60

Начало в 18.00

13.09.2018

Церемония посвящения в студенты УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж»

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

Начало в 14.00

14.09.2018

Круглый стол «На страже мира», приуроченный к годовщине Тоцких учений

УО «БрГТУ», ауд. 425

Начало в 13.30

14.09.2018

Торжественная линейка и праздник «Экватор сентября» (Московская районная г. Бреста организация РОО «Белая РУСЬ» поздравляет детей школьного возраста с началом учебного года подарочными сертификатами на покупку товаров школьного ассортимента)

Линейка на территории 4-го дома семейного типа ул. Васнецова 25.

Начало в 18.00

Праздник:ул. Васнецова, д. №№ 23,25,27,29,32 (дома семейного типа)

Начало в 19.00

14.09.2018

Торжественная линейка, посвященная началу 2018/2019 учебного года в Институте Третьего Возраста.

Выставка творческих работ подопечных ОДП

ГУ «ТЦСОН Ленинского района г. Бреста»
ул. Советская, 53

Начало в 11.00

15.09.2018

Областной этап республиканского конкурса «Автоледи — 2018»

Ул. Я.Купалы, 109

Начало в 11.00

15.09.2018 

Велопробег по местам партизанской славы, организованный членами координационного совета студенческого самоуправления и посвященный 75-летию освобождения Беларуси

Каменецкий район,

Начало в 13.00

15.09. 2018

Молодежная дискотека

ГУК «Центр культуры и досуга г. Бреста»
ул. Жукова, 1

Начало в 18.00

16.09.2018

Матч в рамках чемпионата Республики Беларусь по футболу между ФК «Динамо–Брест» и ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)

ОСК «Брестский»
Ул. Гоголя, 9

Начало в 19.45

16.09.2018

Торжественное закрытие ХХIII Международного театрального фестиваля «БЕЛАЯ ВЕЖА»

Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси

ул. Ленина, 21

Начало в 18.00

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58703.php

Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58703.php

Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58703.php

Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58703.php

Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года

Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года

 
Теги: Брест
 
 
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Мероприятия в г. Бресте с 10 по 16 сентября 2018 г. Дата Наименование мероприятия Место и время...
 
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