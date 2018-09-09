Мероприятия в городе Бресте с 10 по 16 сентября 2018 года

Брестская областная научно-техническая библиотека,
ул. Пушкинская, 19, 5 этаж.
Время работы:
понедельник-пятница: 18.30-19.00,
суббота: 10.00-18.00,
выходной – воскресенье.
10.09 — 23.09.2018
Выставка «В мире животных»
Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.
Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник
10.09 — 15.09.2018
Акция по благоустройству города «За дело!» (по инициативе ГО «БРСМ»)
Ул. Набережная Ф.Скорины
Начало в 10.00
10.09 — 14.10.2018
Выставка «Город и люди в объективе фотокамеры. XX столетие», приуроченная к 1000-летию города Бреста.
Брестский областной краеведческий музей,
ул. К.Маркса, 60.
Время работы с 10 до 17.30.
Выходной: понедельник
10.09 — 15.09.2018
Неделя рекламы библиотек
Согласно афише мероприятия.
10.09 – 07.11.2018
5-ая выставка художников изостудии Института Третьего Возраста «Этот разный прекрасный возраст»
Художественный музей ГУ Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
11.09 – 16.09.2018
Выставка итоговых работ выпускников изобразительной школы искусств имени А.А.Алонцева
Выставочный зал ООКЦ
ул. Советская, 54
Время работы: 10.00 — 18.30
Выходные: понедельник, вторник
11.09.2018
Торжественное открытие ХХIII Международного театрального фестиваля «БЕЛАЯ ВЕЖА»
Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси
ул. Ленина, 21
Начало в 18.00
11.09.2018
Вечер памяти Иосифа Кобзона
Российский центр науки и искусства
ул. Московская, 208а/1
Начало в 17.00
12.09.2018
Танцевальная программа клуба афро-латиноамериканских танцев БреСтарДэнс в Международный день зука
Перекресток ул. Советская и ул. Гоголя (возле клуба Абрис со стороны ул. Советская)
Время проведения: 18.30 – 19.30
12.09.2018
Чемпионат Республики Беларусь по велосипедному спорту в командной и многодневной гонке среди мужчин. Возложение венков к Вечному огню
МК «Брестская крепость герой»
Начало в 12.00.
13.09.2018
Концертно-лекционная группа с детской музыкальной программой «КОШКИН ДОМ»
ДК Профсоюзов
ул.Московская, 275
Начало в 12.30
13.09.2018
Музейный проект «Календарь» Всемирный день парикмахера
Брестский областной краеведческий музей
ул.К.Маркса,60
Начало в 18.00
13.09.2018
Церемония посвящения в студенты УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж»
ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
Начало в 14.00
14.09.2018
Круглый стол «На страже мира», приуроченный к годовщине Тоцких учений
УО «БрГТУ», ауд. 425
Начало в 13.30
14.09.2018
Торжественная линейка и праздник «Экватор сентября» (Московская районная г. Бреста организация РОО «Белая РУСЬ» поздравляет детей школьного возраста с началом учебного года подарочными сертификатами на покупку товаров школьного ассортимента)
Линейка на территории 4-го дома семейного типа ул. Васнецова 25.
Начало в 18.00
Праздник:ул. Васнецова, д. №№ 23,25,27,29,32 (дома семейного типа)
Начало в 19.00
14.09.2018
Торжественная линейка, посвященная началу 2018/2019 учебного года в Институте Третьего Возраста.
Выставка творческих работ подопечных ОДП
ГУ «ТЦСОН Ленинского района г. Бреста»
ул. Советская, 53
Начало в 11.00
15.09.2018
Областной этап республиканского конкурса «Автоледи — 2018»
Ул. Я.Купалы, 109
Начало в 11.00
15.09.2018
Велопробег по местам партизанской славы, организованный членами координационного совета студенческого самоуправления и посвященный 75-летию освобождения Беларуси
Каменецкий район,
Начало в 13.00
15.09. 2018
Молодежная дискотека
ГУК «Центр культуры и досуга г. Бреста»
ул. Жукова, 1
Начало в 18.00
16.09.2018
Матч в рамках чемпионата Республики Беларусь по футболу между ФК «Динамо–Брест» и ФК «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
ОСК «Брестский»
Ул. Гоголя, 9
Начало в 19.45
16.09.2018
Торжественное закрытие ХХIII Международного театрального фестиваля «БЕЛАЯ ВЕЖА»
Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси