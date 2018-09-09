В России с прилавков пропадет поваренная соль

В 2019 году в России с прилавков исчезнет поваренная соль. Вернее, она станет называться по-другому. Так, по новому ГОСТу слово "поваренная" заменят на "пищевая".

По информации издания "Известия" , эта норма начинает действовать с 1 сентября.

Как отмечают эксперты, поваренной солью называют ту, которую получают через солеварение. Но таким образом в настоящее время обрабатывают только выварочную. То есть та соль, что сейчас есть в продаже, не является поваренной.

Из-за новых стандартов производителям необходимо изменить дизайн упаковок. Однако подчеркивается, что на розничной цене это никак не скажется.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "