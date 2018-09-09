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В России с прилавков пропадет поваренная соль

10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В России с прилавков пропадет поваренная соль

В 2019 году в России с прилавков исчезнет поваренная соль. Вернее, она станет называться по-другому. Так, по новому ГОСТу слово "поваренная" заменят на "пищевая".

По информации издания "Известия", эта норма начинает действовать с 1 сентября.

Как отмечают эксперты, поваренной солью называют ту, которую получают через солеварение. Но таким образом в настоящее время обрабатывают только выварочную. То есть та соль, что сейчас есть в продаже, не является поваренной.

Из-за новых стандартов производителям необходимо изменить дизайн упаковок. Однако подчеркивается, что на розничной цене это никак не скажется.

Источник: sb.by

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В 2019 году в России с прилавков исчезнет поваренная соль. Вернее, она станет называться по-другому. Так, по новому ГОСТу слово "поваренная" заменят на...
 
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