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В России с прилавков пропадет поваренная соль
10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В 2019 году в России с прилавков исчезнет поваренная соль. Вернее, она станет называться по-другому. Так, по новому ГОСТу слово "поваренная" заменят на "пищевая".
По информации
Как отмечают эксперты, поваренной солью называют ту, которую получают через солеварение. Но таким образом в настоящее время обрабатывают только выварочную. То есть та соль, что сейчас есть в продаже, не является поваренной.
Из-за новых стандартов производителям необходимо изменить дизайн упаковок. Однако подчеркивается, что на розничной цене это никак не скажется.
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В 2019 году в России с прилавков исчезнет поваренная соль. Вернее, она станет называться по-другому. Так, по новому ГОСТу слово "поваренная" заменят на...
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