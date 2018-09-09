Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро и доллар рвутся вверх, рубль РФ дешевеет, биткойн +126.43.

Средневзвешенный курс доллара рванул вверх на 0,0211 рубля до 2,1600 BYN/USD до максимума с 25 февраля 2016 года. До абсолютного максимума — 2,2069 новых белорусских рублей — осталось чуть более четырёх копеек.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0056 рубля до 2,4950 BYN/EUR. До исторического максимума евро не хватает более 6 копеек. Напомним, что он был установлен на торгах 11 апреля 2018 года на уровне 2,5580 белорусских рублей.

Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0092 рубля до 3,0920 BYN/100 RUB.

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